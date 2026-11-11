Quién es Luis Alberto De Stefano, el novio de Ileana Calabró: las fotos

Luis Alberto De Stefano es empresario y propietario de una reconocida marmolería ubicada en Capital Federal.

Luis Alberto De Stefano ganó notoriedad pública por su relación con la actriz Iliana Calabró, pero su vida profesional transcurre lejos del mundo del espectáculo. Empresario del rubro de la construcción, dueño de una reconocida marmolería y apasionado por los autos y las motos, construyó una historia de amor con la artista que despertó interés en los medios.

{{{htmlAmp}}}

Quién es Luis Alberto De Stefano y a qué se dedica

Luis Alberto De Stefano es un empresario vinculado al sector de la construcción y propietario de Marmolería De Stefano, una firma reconocida con sede en Capital Federal. Su actividad comercial está relacionada con el trabajo y la comercialización de mármoles, dentro de un rubro en el que desarrolló su trayectoria profesional.

A diferencia de su pareja, que tiene una extensa carrera en televisión, teatro y medios de comunicación, De Stefano mantiene un perfil más reservado. Sin embargo, en sus redes sociales comparte algunos aspectos de su vida cotidiana, entre ellos su interés por los vehículos de alta gama, las motocicletas y los autos deportivos.

También publica fotografías junto a Iliana, con quien mantiene una relación que se fue consolidando con el paso del tiempo y que ambos comenzaron a compartir públicamente.

Iliana Calabró contó cómo comenzó su historia de amor con De Stefano y reveló los románticos gestos que tuvo el empresario para conquistarla.

Cómo se conocieron Iliana Calabró y Luis Alberto De Stefano

La historia de amor entre la actriz y el empresario comenzó de una manera romántica. Durante su participación en el programa La noche de Mirtha, Iliana contó que inicialmente no estaba interesada en iniciar una relación, ya que disfrutaba de su soltería.

Sin embargo, De Stefano tenía otras intenciones. A través de un amigo en común, consiguió una oportunidad para invitarla a salir y comenzó a conquistarla con distintos gestos. Uno de los primeros fue el envío de un enorme ramo de rosas rojas, que sorprendió a la actriz antes de que concretaran su primer encuentro.

Cuando finalmente se conocieron en Buenos Aires, la conexión fue inmediata. A partir de entonces, comenzaron a hablar todas las noches por teléfono. Además, el empresario la acompañaba durante los ensayos teatrales con flores y chocolates.

El vínculo avanzó rápidamente y, tiempo después, decidieron apostar por la convivencia. De Stefano se mudó a la casa de la actriz y ambos comenzaron una nueva etapa juntos.

El delicado problema de salud de Luis Alberto De Stefano

En los últimos meses, la pareja atravesó un momento difícil debido al estado de salud del empresario, quien sufrió una descompensación respiratoria y debió permanecer internado en terapia intensiva.

En diálogo con Infama, Iliana brindó detalles sobre su evolución y explicó que, aunque había superado la etapa más complicada, todavía debía atravesar un proceso de recuperación. La neumonía, sumada a un cuadro de EPOC, había complicado su situación debido a sus antecedentes respiratorios.

La actriz también se refirió a las dificultades de la rehabilitación después de una internación prolongada. Según contó, De Stefano se encontraba estable, aunque necesitaba tiempo y paciencia para recuperar su estado de salud.

Además, señaló que el tabaquismo había sido un factor importante en las complicaciones que atravesó su pareja y expresó su preocupación por el impacto que la situación tuvo en toda la familia.

El romántico saludo de cumpleaños de Iliana Calabró a su novio

Para celebrar su cumpleaños, Iliana Calabró compartió un emotivo video con fotografías de distintos momentos de la pareja y le dedicó un romántico mensaje.

Durante su recuperación, Iliana también encontró motivos para celebrar junto a su pareja. En el cumpleaños de Luis Alberto De Stefano, la actriz publicó un emotivo mensaje en sus historias de Instagram.

La dedicatoria estuvo acompañada por un video con fotografías de distintos momentos compartidos, entre abrazos, risas y recuerdos de la pareja. La publicación tuvo como música de fondo la canción Un año más de vida, del cantautor peruano Braulio.

El saludo dejó en evidencia el acompañamiento de la actriz durante este difícil período y el vínculo que construyeron desde que se conocieron. Mientras De Stefano continúa con su recuperación, ambos mantienen su historia de amor lejos de las cámaras, aunque con algunos momentos de su intimidad compartidos en redes sociales.