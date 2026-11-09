Mercedes Ninci reveló lo que le hizo Milei a Villarruel en medio de la misa de León XIV: “Una y otra vez”

Mercedes Ninci reveló lo que le hizo Milei a Villarruel en medio de la misa de León XIV.

Victoria Villarruel quedó afuera de la misa que el papa León XIV encabezó este lunes en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo. La vicepresidenta no participó de la ceremonia religiosa, a la que sí asistieron Javier Milei y gran parte de su Gabinete. Su ausencia volvió a poner en evidencia el distanciamiento que mantiene con la Casa Rosada.

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En ese contexto, Mercedes Ninci dio a conocer en un informe para Radio Mitre que la titular del Senado había manifestado en reiteradas oportunidades su intención de asistir, pero que nunca recibió "el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad". La propia Villarruel confirmó posteriormente esa situación en sus redes sociales.

Victoria Villarruel quedó fuera de la misa ofrecida por el Papa.

La denuncia de Mercedes Ninci sobre Victoria Villarruel

“Radio Mitre puede adelantar que la vicepresidenta había expresado su voluntad de ir en reiteradas veces. Ocurrió que, si bien solicitó el QR que habilitaba para ingresar, nunca se lo enviaron. Lo pidió una y otra vez. Todos los funcionarios del Gobierno lo tenían menos Villarruel”, aseguró Ninci durante su informe radial.

La periodista también recordó lo ocurrido el domingo en el Palacio Libertad, cuando León XIV mantuvo un encuentro con representantes de distintos sectores de la sociedad y dirigentes políticos. En aquella oportunidad, la vicepresidenta estuvo ubicada en la primera fila, aunque a cierta distancia del escenario.

“Recordemos que ayer a la vicepresidenta la pusieron en primera fila, pero lejos, y fue el Santo Padre quien, cuando termina esa reunión, se acerca a la vicepresidenta y charla con ella. Esto contrastó con el gesto del presidente Milei, que pasó por el lado y ni la miró”, remarcó Ninci. De esta manera, la ausencia de Villarruel en la misa papal sumó un nuevo capítulo a la interna que mantiene con el Presidente.