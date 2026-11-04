Mercedes Ninci reveló detalles privados de Nelson Castro en su viaje a Roma para acompañar al Papa: "Tendría que..."

Mercedes Ninci compartió detalles emotivos tras llegar a Roma para incorporarse a la comitiva que acompañará al papa León XIV y brindó detalles sobre el sorpresivo episodio que vivió Nelson Castro.

Mercedes Ninci llegó a Roma para incorporarse a la comitiva que acompañará al papa León XIV en su viaje a Sudamérica y publicó un video para compartir la experiencia con sus seguidores. Asimismo, sumó detalles sobre el episodio que vivió Nelson Castro al asistir a una pasajera que sufrió una grave descompensación durante el vuelo que lo trasladaba a Roma.

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El conductor de Telenoche, que además de su trayectoria en los medios es médico, no dudó en brindar asistencia cuando la tripulación advirtió que una mujer necesitaba atención. Según relató Ninci, el episodio ocurrió durante una escala en Río de Janeiro, donde Castro pudo atender a la pasajera antes de que fuera trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con la información que compartió la periodista, la mujer había presentado un bloqueo severo y su estado era delicado, al punto de haber estado cerca de sufrir un paro cardíaco: “De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro”.

Por su parte, el propio Nelson Castro contó cómo fue la intervención y explicó que lograron estabilizar a la pasajera hasta la llegada de los profesionales de la salud: “La estabilizamos lo necesario como para esperar la ambulancia con la médica y los paramédicos que se la llevaron de inmediato al hospital”.

El papa León XIV visitará la Argentina

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira apostólica por Sudamérica que también incluirá Uruguay y Perú. Será la primera visita de un pontífice al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Tres periodistas argentinos fueron seleccionados para integrar la comitiva que acompañará al Pontífice durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, Nelson Castro, Mercedes Ninci y Sergio Rubín. Asimismo, tendrán la posibilidad de seguir de cerca los traslados y las actividades del Santo Padre desde el avión papal.