El mejor amigo de Julieta Prandi contó la verdad detrás de la separación de Emanuel Ortega: "Contactos que vienen de la ex"

Sebastián Waizer, el mejor amigo de Julieta Prandi, decidió hablar públicamente sobre la separación de la modelo y Emanuel Ortega. Tras compartir unos días con ella en el exterior, el hombre de confianza de la conductora se presentó en Puro Show y ofreció su mirada sobre la crisis que terminó con el matrimonio, además de deslizar un detalle que no pasó inadvertido.

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Una decisión pensada

Lejos de hablar de un impulso, Waizer aseguró que el final de la relación llegó después de un largo proceso. “Ella necesita saber dónde está parada, cómo continuará, cómo seguir. El corte es una consecuencia de muchas charlas previas. Juli no es una mujer improvisada”, explicó.

El amigo de Julieta Prandi contó toda la verdad.

En esa línea, apuntó contra el ruido mediático que se generó alrededor de la ruptura. “Yo veo mucho acoso, repercusión y especulación que vienen de afuera. Esto salpicó a todos”, señaló, en referencia a la exposición que alcanzó tanto a la pareja como a su entorno.

Seis años de amor y desgaste

El amigo de Prandi también repasó la historia del vínculo y defendió el paso que ambos dieron al casarse. “Después de seis años hay una crisis y un desgaste. Casarse fue una decisión hermosa porque en ese momento ellos estaban plenos, felices. A veces las cosas no funcionan”, reflexionó.

Además, salió a desmentir las versiones sobre un supuesto mal vínculo entre la modelo y la familia del músico. “La relación de ellos es como la de cualquiera. Prosperaba la armonía, compartían almuerzos y eventos, siempre con respeto”, afirmó.

Los celos y la ex de Ortega

Sin embargo, el tramo más llamativo de su testimonio llegó cuando habló de los celos dentro de la pareja. “Los celos, lo territorial, pasa en todas las parejas. Hay contactos que vienen de la ex de Emanuel que pueden generar celos”, disparó. Y completó: “Uno puede confiar en la pareja, pero no en la gente que se acerca”.

Aunque no lo planteó como la razón definitiva de la separación, sus palabras dejaron entrever uno de los puntos de tensión que habría atravesado el matrimonio.

Sin arrepentimientos

Para cerrar, Waizer dejó en claro que Prandi está firme con su decisión. “Ante la duda de algunas cosas uno tiene que tomar una decisión. Como dije, hoy Juli tiene amor propio y se valora. Hay cosas que no está lista para afrontar. Juli no está arrepentida de lo que hizo”, concluyó, y remarcó que hoy la modelo prioriza su bienestar por encima de todo.