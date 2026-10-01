Matías Alé envuelto en un nuevo escándalo: una moza denunció que la hizo echar porque "no lo había recibido como una persona famosa"

Matías Alé se vio envuelto en un nuevo escándalo, luego de que una joven moza denunciara ante LAM que él había generado su despido tras haberse quejado por no ser recibido "como una persona famosa", algo que la tomó por sorpresa y le generó mucha angustia.

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La muchacha explicó que trabajaba en un restaurante muy céntrico de 10 a 19, al cual este sábado 26 de septiembre concurrió el conductor. "Mi rol como recepcionista darle la carta, ubicar a la gente y abrirle la puerta. Me tocó recibirlo a Matías Alé y no lo reconocí porque no lo conocía", comentó.

Matías Alé trabajando para Net TV

En ese sentido, señaló: "Lo primero que hace él es quejarse en un tono medio agresivo, como que no le gustó". Además, indicó que el mediático optó por hablar con la encargada: "Resulta que estaba hablando cosas malas de mí. Estaba diciendo que cómo era posible que yo no lo hubiera recibido como tenía que ser. Dijo que por qué yo no lo había recibido como una persona famosa, que él es famoso y todos lo reciben bien, con una sonrisa por la fama que él tiene. Todo eso le dijo a la encargada mirándome a mí".

Tras eso, prosiguió: "La encargada habló y me dijo que agarre las cosas y me vaya a mi casa. Yo no entendía nada. Le dije ‘¿Por qué? No entiendo nada’ y ella misma me dijo ‘porque vino Matías Alé y se quejó porque no le diste el trato como él se merece'. Yo me fui a la bacha a llorar y a buscar a ver quién era, porque no sabía quién era Matías Alé".

¿Qué dijeron en LAM sobre esta nueva polémica de Matías Alé?

De regreso al estudio, no fueron pocos los que cuestionaron esta versión de los hechos, siendo principalmente De Brito quien puso las manos en el fuego por él, mencionando que no tiene antecedentes de maltrato y que hasta hay veces donde "se pasa de agradable", por lo que prefiere esperar su explicación. Sumado a eso, le apuntó al local gastronómico del cual no trascendió el nombre. "Atienden bastante mal", criticó.