Marta emocionó a todos con su mensaje a 13 años de la muerte de Ricardo Fort.

Este martes 25 de noviembre se cumplen 13 años de la muerte de Ricardo Fort y, como ocurre en cada aniversario, su recuerdo volvió a hacerse presente en las redes sociales. Esta vez fue su hija Marta quien decidió homenajearlo con una emotiva publicación en Instagram, donde compartió fotografías de su infancia junto al empresario y le dedicó una carta cargada de nostalgia.

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La modelo e influencer, que actualmente atraviesa un gran momento profesional con su participación en MasterChef Celebrity y la conducción de su propio programa de streaming, Fort Night Show, abrió su mensaje con una reflexión sobre el impacto que tuvo la pérdida de su papá cuando apenas tenía nueve años.

"Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida", escribió Marta. Y agregó: "La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono".

El emotivo mensaje de Marta Fort a 13 años de la muerte de su papá

La historia que subió Marta Fort en memoria de su padre.

En su publicación, la joven también destacó la personalidad de Ricardo y la huella que dejó tanto en su vida como en el mundo del espectáculo. Lo describió como un hombre "adelantado" a su época, "avasallante e irrepetible", y dejó en claro que su admiración por él continúa intacta.

Sin embargo, el tramo más íntimo de la dedicatoria estuvo relacionado con los recuerdos familiares y las enseñanzas que recibió durante su infancia: "Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos. Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante".

"Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos", agregó, antes de cerrar con una frase que sintetizó el dolor que todavía le provoca su ausencia: "La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte".

La publicación incluyó imágenes de Ricardo junto a Marta y Felipe cuando eran chicos, además de una fotografía del empresario frente a una torta de cumpleaños. Las postales familiares acompañaron un homenaje que rápidamente volvió a poner en primer plano el vínculo entre el recordado "Comandante" y sus hijos.