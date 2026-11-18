Un fuerte cruce se produjo en el programa A la Barbarossa, por Telefe, cuando Mariana Brey cuestionó la participación de los jubilados en las movilizaciones que se realizan cada miércoles contra el ajuste de Javier Milei. "¿Cuántos jubilados reales hay? Quisiera yo saber", preguntó la panelista, lo que provocó la reacción inmediata de Diego Brancatelli y de toda la mesa.

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"¿Reales de qué?", respondió el periodista. Brey intentó dar marcha atrás, pero ya había dicho lo que todos habían escuchado: "Cada miércoles quisiera... Fue una pregunta que hice, no se pongan tan nerviosos".

Sin embargo, volvió sobre su planteo y apuntó contra sus compañeros: "Les pregunto, a ustedes que van a la marcha, y que son pro marcha y les gusta cortar la calle, les pregunto a ustedes que van seguido: ¿cuántos jubilados reales son los que hay que están reclamando?".

Georgina Barbarossa y Brancatelli cruzaron a la panelista

La conductora también intervino en la discusión y recordó que los reclamos de los adultos mayores no son nuevos. "Desde que tengo uso de razón están los jubilados reclamando", sostuvo Georgina Barbarossa. "Yo también. Desde que soy pequeña", respondió Brey, a lo que Barbarossa sentenció: "Lo que no me gusta es que los ataquen y los agredan”.

Ante esa intervención, Brey insistió: “Pero nadie está justificando eso. Yo lo que digo es cuántos jubilados reales hay en esas marchas y quiénes son los que van a generar el desorden". Brancatelli volvió a intervenir con una respuesta mucho más dura y cuestionó el planteo de su compañera. "Es muy difícil discutir con tanta, no sé si la palabra es ignorancia o justificar el dolor y la brutalidad de este Gobierno. Si vamos a plantear el tema, planteémoslo en serio", lanzó.