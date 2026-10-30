Majul reveló en vivo qué le contó un "altísimo funcionario" del Gobierno: "Me encontré en el aeropuerto"

El periodista Luis Majul reveló que mantuvo una conversación privada con un "alto funcionario" del Ministerio de Economía, quien le transmitió que el gobierno de Javier Milei no piensa modificar el rumbo económico, aunque está dispuesto a analizar algunas medidas.

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Durante su programa en El Observador, Majul reveló cómo fue el encuentro con el funcionario, aunque evitó revelar la identidad del servidor público. "Yo ayer me encontré en el aeropuerto con un altísimo funcionario de Economía. No voy a revelar quién es ni lo que conversamos, porque fue una conversación muy sustanciosa, pero privada", expresó el periodista.

"Me decía: 'Nosotros sabemos que tenemos que seguir por el mismo rumbo. No vamos a salir de esa dirección. Sí estamos dispuestos a considerar medidas instrumentales que puedan generar la idea de que la gente pueda tener más plata en el bolsillo'", relató el conductor.

Luis Majul reveló qué le contó un "altísimo funcionario" del Gobierno.

La advertencia sobre la emisión y los subsidios

En su relato, el conductor también reprodujo otra parte de la conversación, en la que el funcionario buscó marcar los límites de las eventuales medidas que podría adoptar el Gobierno. "Pero esto no implica ni darle a la maquinita ni empezar a subsidiar a toda la economía argentina o algo por el estilo", fue la aclaración que, según Majul, le hizo el integrante del equipo económico.