Majul se hartó y contó el secreto mejor guardado sobre la interna entre Bullrich y Milei: "Nadie se anima a decirle"

Majul se hartó y contó el secreto mejor guardado sobre la interna entre Bullrich y Milei.

El periodista Luis Majul analizó en El Observador las diferencias entre Javier Milei y Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, de cara a las elecciones 2027.

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"Bullrich va, en términos metafóricos y políticos, a 30 kilómetros por hora. Respetando la velocidad máxima en una avenida", sostuvo Majul al describir el perfil de la funcionaria. "La que frena, la que baja, la que se acerca al terreno. La que dice que hay que hablar con la gente para ver cuáles son los problemas reales", agregó.

En contraposición, Majul planteó que Milei mantiene otro ritmo, aunque eso no implica necesariamente una ruptura entre ambos dirigentes. "El mismo Gobierno. Los mismos objetivos, a dos velocidades", resumió.

El conductor también destacó el peso político de Bullrich dentro del oficialismo y su importancia para las aspiraciones electorales de La Libertad Avanza. "Bullrich es, quizás, la persona más importante, si no una de las más importantes, que tiene hoy La Libertad Avanza para llegar a 2027 con buenas chances de ganar las elecciones", afirmó.

Majul se hartó y contó el secreto mejor guardado sobre la interna entre Bullrich y Milei.

El rol de Bullrich y las señales de la economía

Majul sostuvo además que Bullrich tiene margen para plantearle al Presidente cuestiones que otros integrantes del Gobierno no se animan a expresar directamente. "Bullrich dice las cosas que nadie del Gobierno se anima a decirle a Milei en voz alta. Un ejemplo claro es lo de Adorni, se lo dijo probablemente antes que muchos", señaló Majul, quien hizo referencia a las declaraciones públicas que la senadora hizo sobre el ex jefe de Gabinete, respaldado durante meses por el propio Milei en medio de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito.