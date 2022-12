Luisa Kuliok: "'Juana vive!' puede despertar conciencias que aún están dormidas"

"Juana vive!" es la obra con la que Luisa Kuliok abre la temporada teatral en el Auditorium marplatense, basada en el libro de Andrés Lizarraga "Proceso a Juana Azurduy", donde es acompañada en el escenario por Roberto Romano y la voz en off de Juan Palomino como Manuel Ascensio Padilla, con dirección de Rosa Celentano.

El espectáculo se estrenó durante el Mes de la Mujer, en marzo de 2022, en el céntrico Espacio Experimental Leónidas Barletta, obtuvo elogios de crítica y público, recorrió otros escenarios y fue un acontecimiento especial en la última Fiesta Nacional del Teatro, que se desarrolló en la provincia de Chaco entre septiembre y octubre de 2022.

"Juana Azurduy siempre fue una mujer que me conmovió, desde hace tantos años, tanto tiempo, cuando una leía sobre ella y escuchaba esa canción extraordinaria que cantaba Mercedes Sosa, siempre tan enorme, con la música de Ariel Ramírez; y eso era una conmoción para mí. De manera que siempre me producía sensaciones de conocer más, de entrar más en su vida", comentó Kuliok en diálogo con Télam.

Y añadió: "Andrés Lizarraga construye una obra realmente notable con ese duelo entre un abogado impuesto por el poder momentos antes de ser juzgada, donde ella hace una revisión de toda su vida, y me parece que es una concepción teatral de un gran desafío para una actriz y un actor, pero además la directora Rosa Celentano hizo una adaptación notable sobre ese material y eso me parecía fantástico para ponerlo en un escenario".

"Durante muchos años la directora, que además es amiga personal, quería que hiciéramos esta obra Roberto (Romano) y yo, pero la verdad es que no me animaba a interpretarla, porque yo he hecho muchas heroínas en televisión y en el teatro: mujeres luchadoras, que sufrían pero aún en el dolor seguían hacia adelante en la lucha, en la búsqueda de la identidad y que no solo se realizaban a través del amor de pareja, sino que buscaban ser ellas mismas, conocerse y hacer un camino que les permitiera una identidad propia."

Télam: ¿Cómo elaboraste el personaje?

Luisa Kuliok: El tema era cómo me metía en su cuerpo, en la dimensión de esta mujer, dueña de una gesta extraordinaria, esa libertadora fuera como fuera, luchando por un pueblo libre. Hasta que en 2019 me dije "Creo que este es el momento"; porque lo sentí a través de tantos movimientos de mujeres que logramos la ley del aborto seguro, gratuito, y porque me di cuenta de que había estado rodeada de mujeres desde mi infancia, de todas las mujeres luchadoras que tenemos alrededor: las Madres, las Abuelas, Hebe de Bonafini, Milagro Sala, las mujeres mapuche. Las tenía tan cerquita para inspirarme y animarme...

T: ¿Cuál creés que es el significado de su lucha en tiempos convulsos como el actual?

LK: Siento que traer al hoy a esta Juana Azurduy es la posibilidad de ofrecer una mujer absolutamente inspiradora; lo que hizo ella, su gesta, por la soberanía, por la paridad con su hombre: en un momento ella le dice a Padilla: "¿Qué? ¿Una mujer para el lecho no tiene derechos?". Desde luego no sabemos si exactamente dijo eso (risas), pero así lo interpreta Lizarraga; ella habla desde un lugar en el que defiende su "ser mujer".

Juana armó un ejército de amazonas, todo lo que hizo en la vida estuvo signado por su "ser mujer" y la representación y la defensa de lo que esto significa. Cuando dije que yo había hecho grandes heroínas en teatro y televisión, quise significar que todo aquello que hice era ficción, pero en este caso es meterse en la piel de una mujer que existió. Y ahí me daba por un lado enorme pudor, un respeto y un amor por alguien que luchó por la soberanía de los pueblos.

Hacer hoy a Juana significa contagiar, inspirar, para que cada persona saque a esa Juana Azurduy que tiene adentro; todas las personas tenemos dentro el deseo y la pasión de hacer algo, tenemos cada uno y el deseo de hacer un mundo mejor, y hacer a Juana en estos momentos para nosotros significa una suerte de compromiso como actores y también como personas.

T: ¿Cómo fue construida Juana, desde afuera y desde "adentro"?

LK: Desde el afuera creo que quedó claro cómo fue la inspiración y el animarme, y desde adentro fue una construcción junto con la directora, que tenía muy claro lo que quería contar, y lo interesante fue que ambas coincidíamos en una Juana fuera del bronce; lo que van a ver en esta obra es una mujer de carne y hueso, luchadora. Digamos que la ficción que arma Lizarraga no sucedió. Cuando ella termina su lucha después de 1820 junto a Martín Miguel de Güemes y se va por los caminos; la obra es una ficción poética.

T: ¿Creés que por ser mujer Juana fue desdeñada por los historiadores?

LK: Estoy segura de que fue otra de las tantas y tantas mujeres que fueron silenciadas por ser mujer, primero, y por las grandes ideas que planteaba. La historia ha sido contada por un sistema patriarcal que ha decidido dejar a las mujeres de lado; algunas lograron imponerse de todas maneras y algunas consiguieron que en el hoy se las rescatara, al lado de esos próceres que fueron y son San Martín, Belgrano, Moreno.

Nosotros decimos que "Juana vive!" es un homenaje a ella y a todas las mujeres que a lo largo de la historia, en silencio o a viva voz, fueron construyendo la rebelión imprescindible. Las mujeres están hablando, su clamor está tomando las calles, y Juana debe tener su espacio y su lugar.

T: ¿Es "Juana vive!" una obra para Mar del Plata?

LK: Es una obra para todos los lugares; en todas las personas habita una Juana deseosa de algo mejor, un ser capaz de la lucha. A veces hay que despertar ese ser; nosotros creemos que cuando alguien habla con la potencia de Juana contagia y puede haber despertares en algunas conciencias que estén más dormidas.

El público de Mar del Plata es el público que amo; por supuesto que los actores y las actrices hacemos nuestro trabajo como impulso irredimible, pero esto es un diálogo: cada vez que voy a las provincias con giras, para mí ha sido una alegría gigantesca por la generosidad de las personas; somos las y los argentinos que vivimos en la misma patria. Entonces me parece hermoso poder ofrecer esta "Juana" cuando se hace muy complicado por los costos de hacer giras.

El teatro y todas las obras son para todas partes; todo arte en todas sus manifestaciones tiene que ser para todas y todos, porque todas las personas están capacitadas para percibir el gran arte y disfrutarlo.

T: ¿Cómo creés que te ve el público de hoy, cuando te vio pasar de heroína de telenovelas a actriz de teatro comprometido?

LK: La realidad es que yo siempre estuve comprometida con lo social, que es todo lo que uno hace comunitariamente, incluso en un hecho tan cotidiano como el trabajo; una actitud de solidaridad y de reconocimiento, que todas las personas merecemos los mismos derechos. Eso es algo que siempre estuvo en mí, aparte de la educación que me dieron mis padres, de manera que siempre fui eso, también en los relatos, en mi manera de comportarme.

Luego llegaron tiempos en los que fue para mí imprescindible manifestarme como ciudadana, fuera actriz o no. Lo que sucede es que al ser una persona conocida eso toma otro relieve en el sentido de que una puede ser más escuchada, y siempre me pareció que eso era una gran responsabilidad, así que tenía que tener cuidado con lo que decía públicamente.

T: ¿Creés, como se ha planteado, en la responsabilidad del artista ante la actualidad histórica?

LK: Yo creo que el artista siempre es un emergente de sus propias vivencias; es imposible que actúe, que haga una música, que pinte o que escriba por fuera de lo que es esa persona. Creo que debe ser lo más honesto consigo mismo; tiene que ser de una sinceridad extrema y esa es su responsabilidad.

"Juana vive!" se verá en la sala Payró del Auditorium marplatense, Patricio Peralta Ramos 2280, del jueves 5 al domingo 8 de enero a las 21, lo que se repetirá durante febrero en la sala Ástor Piazzolla del mismo complejo, del jueves 16 al domingo 19 a las 21.30, con entradas a precios populares.

Con información de Télam