Luis Majul, uno de los periodistas más afines al Gobierno, dejó una definición que en la Casa Rosada difícilmente pase inadvertida. Durante su programa en El Observador 107.9, sostuvo que la gestión de Javier Milei funciona a “dos velocidades” y puso a Patricia Bullrich en el centro de esa tensión interna.

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La editorial, que comenzó como un análisis político, terminó con un reconocimiento poco habitual en la voz de un comunicador oficialista: la economía real no acompaña los resultados que celebra el Ejecutivo.

Majul planteó que el oficialismo convive con una contradicción de ritmos, en la que ambos referentes persiguen el mismo horizonte con métodos distintos. “El mismo gobierno, ¿eh?, el mismo gobierno, los mismos objetivos a dos velocidades”, definió.

Y agregó que en la cúpula del poder esa diferencia no es un secreto: “Milei lo sabe bien también. Hablan largo y tendido con Patricia Bullrich”.

La metáfora de los 30 km/h

Para describir el rol de Bullrich dentro del esquema de La Libertad Avanza, el conductor recurrió a una imagen del tránsito: “Bullrich, en términos metafóricos y políticos, a 30 km/h, respetando la velocidad máxima en una avenida, si querés verlo así”.

Con esa figura, la presentó como la dirigente que levanta el pie del acelerador para escuchar lo que pasa en la calle. “La que frena, la que baja, la que se acerca al terreno, la que dice que hay que hablar con la gente para saber cuáles son los problemas reales”, describió.

La caracterización contrasta con el perfil de confrontación permanente que el propio Presidente eligió para su gestión.

“La persona más importante” para 2027

Majul fue más allá y ubicó a Bullrich como una figura determinante para la supervivencia electoral del oficialismo. “Bullrich es quizá la persona más importante, si no una de las más importantes que tiene hoy La Libertad Avanza para llegar a 2027 con unas chances de ganar las elecciones”, afirmó.

Lo que nadie le dice a Milei

El pasaje más revelador llegó cuando Majul describió el lugar que ocupa Bullrich frente al Presidente. “Bullrich, por ejemplo, dice las cosas que nadie del gobierno se anima a decirle a Milei en voz alta. Un ejemplo claro es lo de Adorni. Se lo dijo probablemente antes que muchos”, sostuvo.

La afirmación deja una pregunta incómoda flotando: qué pasa en un gobierno donde, según uno de sus periodistas más cercanos, casi nadie se anima a contradecir al Presidente.

Pese a rescatar la cautela de Bullrich, Majul salió en defensa del ritmo acelerado del jefe de Estado y pidió no detenerse en sus formas. “El ritmo de Milei, por otra parte, tiene mucho sentido. Fijate, no seamos injustos. ¿No te gusta porque putea? Porque, no sé, apareció con una curita o un vendaje en el cuello. Pero Milei bajó la inflación, bajó la pobreza, generó superávit fiscal. Milei y su equipo económico”, argumentó.

El dato que desarma el relato

Sin embargo, el propio conductor terminó reconociendo que los números de la economía real van por otro carril. Apoyado en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, admitió que el diagnóstico de Bullrich tiene sustento.

Majul señaló que el último dato mensual fue prácticamente nulo y agregó: “Que ya sufrió una caída interanual del 1,7, con 10 de 15 sectores hacia la baja”.

Es decir: crecen los sectores extractivos y caen los que generan empleo y mueven el consumo.

“La economía está a dos velocidades”

Para cerrar, Majul trasladó su metáfora política al plano económico. “Es decir, la economía en dos velocidades. Y es cierto que el mundo tiene mucho que ver con eso, pero la economía está a dos velocidades”, concluyó.

La definición expone el contrapunto entre el orden fiscal que celebra el Presidente y una actividad que no despega. Y deja en evidencia que, aun dentro del universo oficialista, el malestar económico ya no puede esconderse debajo de la alfombra.