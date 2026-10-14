El conductor ultra oficialista Luis Majul se refirió en su espacio editorial en El Observador 107.9 a la convocatoria impulsada por distintos bloques de la oposición en el Congreso de la Nación. Durante su análisis, el periodista arremetió contra la estrategia legislativa que busca tratar y rechazar el decreto impulsado por Javier Milei, centrando sus críticas en el pedido de una sesión especial para debatir el DNU 70/2023.

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En el inicio de su descargo, Majul cuestionó lo que describió como una metodología política basada en trascendidos para debilitar al oficialismo: "Son tan obvios además. Primero te fabrican el rumor y después dicen: 'si tuvieron que salir a desmentir el rumor, es porque están recontra débiles'".

La acusación contra los bloques opositores en el Congreso

El conductor sostuvo que las intenciones de los espacios opositores van más allá de una discrepancia de índole económica. "Pero además del plan económico estos tipos quieren que vuele por los aires la estabilidad jurídica, normativa e institucional", afirmó de manera categórica al analizar el escenario político y parlamentario.

Al puntualizar sobre la convocatoria, Majul identificó a los espacios que promovieron el debate parlamentario: "Por eso la oposición agrupada en Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y sectores de una agrupación que se llama Unidos, pidieron para este jueves una sesión especial con la intención de golpear donde más duele, para conseguir la derogación total del DNU 70/2023".

La importancia del DNU 70/2023 para el plan oficial

Al fundamentar la relevancia del tratamiento legislativo, Majul destacó que la normativa en discusión contiene reformas estructurales decisivas. El periodista definió al decreto como "la columna vertebral del programa de gobierno, la que logró la desregulación de 300 leyes", justificando así el interés político en torno a su vigencia.

Hacia el cierre de su intervención, el periodista volvió a remarcar el peso de la medida dentro del esquema oficial y advirtió sobre el conocimiento que los legisladores tienen al respecto: "De nuevo, el DNU 70 del 2023 no es un decreto cualquiera y ellos lo saben muy bien. Ellos lo saben muy bien. El 70/23 es como la piedra fundacional", concluyó.