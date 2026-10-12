Luchó contra el cáncer: dolor por la muerte de un reconocido periodista a sus 76 años

Un aclamado periodista y docente de una prestigiosa universidad murió el pasado domingo 11 a los 76 años tras luchar contra un agresivo cáncer.

El reconocido periodista chileno Juan Pablo Cárdenas Squella falleció el pasado domingo 11 de octubre de 2026, a los 76 años, tras luchar contra un cáncer. La noticia fue confirmada por la Universidad de Chile y medios de comunicación de ese país.

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Juan Pablo Cárdenas falleció a los 76 años tras luchar contra un cáncer.

Cárdenas recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2005 y fue una figura destacada en la defensa de la libertad de expresión en el mundo de la prensa gráfica. La noticia de su muerte marca el final de una extensa trayectoria en el periodismo chileno, tanto en medios de comunicación como en el ámbito académico.

Además de su formación como periodista, Cárdenas también fue director de Radio Universidad de Chile y docente, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de periodistas. En ese marco, una de sus alumnas expresó: “Fui su alumna, su ayudante de cátedra y trabajamos juntos en distintos medios. Fue un honor”.

Quién era Juan Pablo Cárdenas

Juan Pablo Cárdenas Squella fue un periodista chileno reconocido por su defensa de la libertad de prensa durante la dictadura de Augusto Pinochet. Estudió Periodismo en la Universidad Católica de Chile y, en diciembre de 1977, fundó la revista Análisis, que se convirtió en uno de los principales medios de oposición al régimen militar.

En ese marco, Juan Pablo fue detenido y procesado durante la dictadura, mientras que la revista sufrió censuras e incautaciones. Pese a esas presiones, continuó su trabajo y se convirtió en una figura relevante del periodismo chileno. Luego, en 2005 recibió el Premio Nacional de Periodismo de Chile por su extensa trayectoria y su aporte a la libertad de expresión.

También obtuvo reconocimientos internacionales, entre ellos la Pluma de Oro de la Libertad. Además de su labor en los medios, desarrolló una carrera académica como profesor y director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.