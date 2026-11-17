Gladys La Bomba Tucumana denunció que vivió un incómodo episodio en un supermercado cercano a su casa. Según contó, un hombre la increpó en la zona de cajas y la llamó "kuka" por su supuesta postura política.

{{{htmlAmp}}}

La cantante grabó un video desde el comercio para relatar lo que había pasado. Allí aseguró que el hombre le dijo que había pensado en pedirle una foto, pero que había cambiado de opinión por sus ideas políticas.

El relato de Gladys La Bomba Tucumana tras la agresión

"Me acaba de decir de todo porque dice que yo soy kuka", contó la artista en la grabación. Luego describió su preocupación por encontrarse con pocas personas en el local: "No hay nadie en el súper, igualmente, o sea que nadie me puede defender ni nada".

Según su relato, el hombre también le aseguró que tenía plata y que estaba bien económicamente. Frente a ese comentario, Gladys respondió: "Me alegra un montón porque soy argentina y ojalá que podamos estar todos tan bien como estás vos".

Un libertario agredió a La Bomba Tucumana en un supermercado por "kuka".

La artista cuestionó que la hubieran increpado mientras hacía sus compras y remarcó que, más allá de sus opiniones, no se dedica a la política. "Yo no soy política, eh, yo soy una artista nada más y tengo derecho a pensar y a opinar como vos también", expresó.

La publicación de C5N que difundió el video informó que el hombre gritó consignas a favor de Javier Milei. La cantante, por su parte, definió lo que le ocurrió como "una anécdota asquerosa" y aclaró que habitualmente recibe un trato afectuoso de la gente.