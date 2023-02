Con el abuso de agroquímicos como disparador, estrena el thriller policial "Legítima defensa"

El thriller policial "Legítima defensa", ópera prima del director Andrea Braga que relata la investigación de una serie de asesinatos en un pueblo chico y una trama de corrupción con la industria agroquímica, se estrena hoy en el Cine Gaumont y otras salas.

Protagonizada por Alfonso Tort, Violeta Urtizberea y Javier Drolas, la película tuvo su estreno en la selección oficial del Panorama Argentino en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y ahora tendrá funciones durante una semana en el Cine Gaumont a las 12, 16 y 20.20, en el Cine Teatro Rivadavia en Unquillo (Córdoba) y en el Centro Cultural Municipal en Tapalqué (Buenos Aires) a las 21.

Además, podrá verse gratis durante una semana en Cine.ar Play y tendrá una emisión en Cine.ar TV hoy a las 22 para todo el país.

Descripto por su realizador como un "thriller ambientalista que investiga un ecosistema corrupto encubierto por los silencios de un pueblo", el filme tiene guión escrito por el propio Braga, de origen italiano, que además es coproductor de la cinta con su firma Kumo Cine y debuta como director luego de roles como jefe de producción.

Alfonso Tort encarna a Eduardo, un fiscal con un pasado irresuelto que decide volver a su pueblo natal para investigar una serie de asesinatos, donde lo espera una pareja de viejos amigos, interpretados por Violeta Urtizberea y Javier Drolas, comisario del lugar, que buscan hace años tener un hijo pero su fertilidad está afectada por motivos ambientales.

A medida que la investigación avanza, los amigos descubren un sistema corrupto basado en el abuso de agroquímicos a costa de las precarias condiciones de vida de los lugareños.

Rodada en Leones, localidad del noreste de la provincia de Córdoba, la película de 97 minutos de duración completa su elenco con Sofía Saborido Lievendag, Juan Nemirovsky, María Emilia Ladogana y José Luis Jaimes.

"Una noche vi un documental italiano que denunciaba el abuso de agroquímicos en Argentina y me interesé en el tema. Decidí que podía ser el giro que necesitaba mi historia. Leí muchos testimonios verídicos que fueron el disparador de una trama del protagonista", relató Braga en conversación con esta agencia.

Definida como una película "seca y oscura", el director señaló como su "primera motivación" a la hora de encarar su ópera prima el "desarrollar una trama policial con tintes dramáticos para contar una historia sobre las consecuencias de mirar al pasado a los ojos".

"Para mí, la película trata de saber enfrentarse con lo que uno debe enfrentarse en la vida, ese es el pilar de la historia", dijo Braga en diálogo con Télam sobre uno los tópicos más profundos del filme.

En cuanto a la elección de ambientar la cinta en el marco del thriller policial, el cineasta detalló que se debió a que ese género era el indicado porque lo que más disfruta del cine "son las atmósferas".

"Disfruto mucho del cine de atmósfera, que no pasa por el género sino por lo que transmite. Me pareció que el género policial iba a ser lo mejor para poder insertar todos los elementos que creía pertinentes para la historia y para mis gustos", agregó.

Sobre referencias e inspiraciones de otros directores y películas, Braga señaló: "No me casé con ninguna referencia concreta pero siento que hay algo puntual del cine europeo de otras décadas que me pertenece, quizá por ser italiano y haberme criado con esas películas, con cine alemán y nórdico".

"Lo más dificultoso del cine independiente es el dinero, que se traduce en tiempo. Se filmó en cuatro semanas y dos días y siento que me faltaron cuatro semanas más. Fue un rodaje muy rápido, sin horas extra. La ecuación se facilita teniendo elementos técnicos que hagan que se pueda aprovechar de otra manera", mencionó sobre su primera experiencia como director de largometrajes.

En cuanto a la aproximación narrativa de su obra, destacó que "es fundamental entender que es una película policial pero que está desarrollada desde los personajes y no desde la trama: cuando uno entiende que el enfoque está puesto en los vínculos y no en quién fue el asesino, ahí está la lógica de la película".

Con información de Télam