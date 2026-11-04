Le dijo que no América: el motivo por el que un famoso periodista rechazó la oferta del canal

Pepe Ochoa atraviesa uno de los momentos más comentados de su carrera, y esta vez no por una primicia. Según trascendió en las últimas horas, el periodista habría recibido un llamado de América TV con una propuesta concreta para continuar en la pantalla del canal. Era una oferta que muchos en el medio no dudarían en aceptar.

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Sin embargo, la respuesta de Ochoa sorprendió. De acuerdo con lo que se contó en Ya fue todo, el panelista agradeció el ofrecimiento, pero decidió rechazarlo sin demasiadas vueltas.

Pepe Ochoa rechazó la primera oferta de América.

Una cuestión de lealtad

El motivo de la negativa no tendría que ver con lo económico ni con la falta de interés en el canal. Según se comentó en el programa, Ochoa se considera fiel a Ángel de Brito, a quien reconoce como la figura que le abrió las puertas y le permitió construir su carrera en los medios.

Esa gratitud también se extendería, en cierta medida, a Yanina Latorre, quie fue otra de las caras fuertes del equipo que armó el conductor. Para el panelista, quedarse en América sin De Brito habría significado romper con el grupo que lo vio crecer frente a cámara.

El destino que se perfila

Lo que se desprende de su decisión es que Ochoa seguiría los pasos del conductor rumbo a El Nueve, el canal al que De Brito estaría por mudarse. Y no sería el único movimiento del grupo.

Su compañero inseparable, Fefe Bongiorno, con quien forma la dupla de las Suricatas, también tendría todo encaminado para desembarcar en la nueva señal junto al conductor. Los dos se ganaron un lugar propio dentro del universo de De Brito y difícilmente se separen en esta nueva etapa.

Dos hombres en un panel de mujeres

La llegada de Ochoa y Bongiorno había significado en su momento una pequeña revolución en el formato. Con ellos, De Brito innovó al sumar dos figuras masculinas a un panel que hasta entonces estaba integrado únicamente por mujeres.

Esa apuesta le dio otro tono al programa y generó una química particular entre los panelistas, que con el tiempo se volvió parte de la identidad del ciclo. Por eso, una posible salida en conjunto no sorprende a nadie dentro del ambiente.

Lo que dicen en el estudio

Al cerrar el tema, los conductores no dudaron en dar su opinión sobre el futuro de los panelistas. Para ellos, la imagen de Ochoa y Bongiorno instalados en El Nueve junto a De Brito ya resulta casi natural.