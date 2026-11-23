Durante su paso por el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar (Telefe), la bailarina y conductora Laurita Fernández recordó una particular primera cita que tuvo con su actual novio, Matías Busquet, y reveló que un detalle inesperado estuvo a punto de arruinar el encuentro.
La conductora explicó que conoció a Busquet después de una serie de contactos que no llegaron a concretarse en el momento. Él le había escrito por primera vez luego de verla en el teatro, pero ella no respondió. Tres años después volvieron a cruzarse en una carrera solidaria y retomaron el contacto.
En ese entonces, llegó la primera cita a ciegas, en la que Fernández detectó un olor muy fuerte dentro del auto: “Había un olor, que no se podía respirar. Un olor feo, una baranda… tuve que chequear si él tenía perfume y sí, él era pulcro, prolijo, era el olor del auto”.
Luego, descubrió cuál era el origen. Busquet trabaja en el campo y el aroma provenía de la transpiración de los caballos, las botas y los elementos que llevaba en el baúl: “Yo no sabía...”. Sin embargo, la situación no impidió que siguieran adelante: “Mi primer regalo cuando empezamos a salir fue un ‘splash’ para el auto”.
La historia de amor de Laurita Fernández y Matías Busquet
Laurita Fernández está en pareja con Matías Busquet, un polista que mantiene un perfil bajo y no pertenece al ambiente artístico. La relación comenzó a ser pública a principios de 2026, cuando la conductora confirmó que se estaban conociendo y contó que el vínculo había surgido, en parte, gracias a Benjamín Vicuña, quien conocía a Busquet.
Tiempo después, el 14 de febrero, por el Día de los Enamorados, Laurita compartió la primera foto oficial junto a él. Meses después, en septiembre, la pareja volvió a mostrarse públicamente durante la Gala Fundaleu, donde se los vio juntos y muy cariñosos.