Laurita Fernández sorprendió al revelar una anécdota sobre su primera cita con su pareja, Matías Busquet, durante su paso por PH, Podemos Hablar (Telefe).

Durante su paso por el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, PH, Podemos Hablar (Telefe), la bailarina y conductora Laurita Fernández recordó una particular primera cita que tuvo con su actual novio, Matías Busquet, y reveló que un detalle inesperado estuvo a punto de arruinar el encuentro.

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La conductora explicó que conoció a Busquet después de una serie de contactos que no llegaron a concretarse en el momento. Él le había escrito por primera vez luego de verla en el teatro, pero ella no respondió. Tres años después volvieron a cruzarse en una carrera solidaria y retomaron el contacto.

En ese entonces, llegó la primera cita a ciegas, en la que Fernández detectó un olor muy fuerte dentro del auto: “Había un olor, que no se podía respirar. Un olor feo, una baranda… tuve que chequear si él tenía perfume y sí, él era pulcro, prolijo, era el olor del auto”.

Luego, descubrió cuál era el origen. Busquet trabaja en el campo y el aroma provenía de la transpiración de los caballos, las botas y los elementos que llevaba en el baúl: “Yo no sabía...”. Sin embargo, la situación no impidió que siguieran adelante: “Mi primer regalo cuando empezamos a salir fue un ‘splash’ para el auto”.

La historia de amor de Laurita Fernández y Matías Busquet

Laurita Fernández está en pareja con Matías Busquet, un polista que mantiene un perfil bajo y no pertenece al ambiente artístico. La relación comenzó a ser pública a principios de 2026, cuando la conductora confirmó que se estaban conociendo y contó que el vínculo había surgido, en parte, gracias a Benjamín Vicuña, quien conocía a Busquet.

Tiempo después, el 14 de febrero, por el Día de los Enamorados, Laurita compartió la primera foto oficial junto a él. Meses después, en septiembre, la pareja volvió a mostrarse públicamente durante la Gala Fundaleu, donde se los vio juntos y muy cariñosos.