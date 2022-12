Kristen Stewart presidirá el jurado internacional del Festival de Berlín

La actriz estadounidense Kristen Stewart será la presidenta del Jurado Internacional de la próxima edición del Festival de Berlín, la Berlinale, que se realizará entre el 16 y el 26 de febrero del próximo año.

Stewart, que alcanzó popularidad a partir de su trabajo en la saga “Crepúsculo”, participó en 2010 en el festival berlinés con la producción independiente "Welcome to the Rileys", dirigida por Jake Scott.

"Es una de las actrices con más talento y polifacética de su generación”, dijo la Berlinale a través de un comunicado de prensa sobre la elección de la actriz estadounidense, “Kristen Stewart es el puente perfecto entre Estados Unidos y Europa", afirmaron los directores del festival, Mariette Rissenbeek y Carlo Chatrian.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Nacida en la ciudad de Los Ángeles el 9 de abril de 1990, Kristen Stewart trabajó con destacados realizadores como David Cronenberg ("Crímenes del futuro"), Pablo Larraín ("Spencer") y Olivier Assayas ("Personal Shopper", "Yo te saludo María"), entre otros.

En su carrera obtuvo numerosos galardones como el Premio de la Academia Británica de Cine, el Premio César, una nominación a los Oscar (por "Spencer"), un Premios del Sindicato de Actores y un Globo de Oro.

En la próxima edición, la 73ra., la Berlinale homenajeará con un Oso de Oro honorífico a su carrera al realizador, productor y guionista estadounidense Steven Spielberg.

Acompañando el galardón, se proyectará en el Berlinale Palast el trabajo más reciente de Spielberg, "The Fabelmans" ("Los Fabelman"), protagonizada por Gabriel LaBelle, Michelle Williams y Paul Dano, un relato en parte autobiográfico donde el realizador aborda su infancia.

Con información de Télam