Inventaron la separación de un famoso periodista y salió a desmentirlo: "Por si queda alguna duda"

Un reconocido periodista fanático del cine rompió el silencio y se refirió a las especulaciones en torno al bienestar de su matrimonio.

Luego de que el periodista Pepe Ochoa anunciara la separación de Alexis Puig y Luciana Méndez, su esposa desde hace tres años, durante una transmisión de LAM (América TV), el periodista de cine rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre su matrimonio.

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Anteriormente, Ochoa señaló que Méndez lo dejó del día a la noche y desapareció. Asimismo, aseguró que no le atendió nunca más el teléfono y le mandó al abogado para divorciarse de Puig. Luego, en diálogo con Primicias Ya, el comunicador afirmó que “armaron una película increíble”.

En ese marco, explicó: “Mirá mis historias y te vas a dar cuenta que es un verso que no sé de dónde lo sacaron. Además, armaron una película espectacular con datos increíbles, que hace 6 meses que estaba separado, que Lu no me atendía el teléfono y me había mandado los abogados”.

En las historias de Instagram, el periodista compartió una imagen con su esposa y aprovechó para cerrar cualquier indagatoria sobre el bienestar de su matrimonio. Además, remarcó: “Por si queda alguna duda, Luciana Méndez es el amor de mi vida. Esta semana, cumplimos 5 años juntos”.

La historia de amor de Alexis Puig y Luciana Méndez

La historia de amor entre el periodista especializado en cine Alexis Puig y Luciana Méndez comenzó a principios de 2022, luego de que ambos se conocieran a través de Instagram. Su acercamiento tuvo como punto en común la pasión por el cine, especialmente por las películas de terror, los clásicos y los cómics.

Luego, el 24 de mayo de ese año, dieron el sí en una ceremonia civil realizada en la Comuna 15 de la Ciudad de Buenos Aires, acompañados por sus seres queridos. Antes de la boda, la pareja había contado que también planeaba celebrar su unión en Las Vegas, durante un viaje por Estados Unidos.