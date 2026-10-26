El insólito pedido que le hicieron desde La Nación Más a Lula tras ganarle a Bolsonaro: "Indulto"

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva ante Flávio Bolsonaro en el balotaje de Brasil abrió el debate sobre la polarización política y la posibilidad de avanzar hacia una reconciliación. En ese contexto, Diego Guelar, ex embajador argentino en Brasil y Estados Unidos, le hizo un insólito pedido al presidente reelecto por los brasileños.

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Durante la transmisión en La Nación Más, Guelar planteó que Lula debería tomar la iniciativa y proponer el indulto de su antecesor, Jair Bolsonaro, en medio de la división política que atraviesa Brasil. "Yo creo que la mejor respuesta es que el presidente Lula proponga el indulto del expresidente Bolsonaro", afirmó el exdiplomático al analizar el escenario posterior al balotaje.

En ese sentido, Guelar sostuvo que el resultado electoral refleja las tensiones que persisten en la sociedad brasileña y consideró que el mandatario debería avanzar con una medida política que su rival nunca tendría hacia él. "Yo estoy convencido que, frente a una realidad de una sociedad que está lastimada... No es la grieta argentina, pero está lastimada y esta elección lo demuestra", expresó.

Luiz Inácio Lula da Silva le ganó a Flávio Bolsonaro en el balotaje.

El argumento del ex embajador argentino

Para Guelar, la respuesta de Lula debería estar a la altura de su nuevo mandato presidencial. El exembajador consideró que el líder brasileño tiene la posibilidad de impulsar una nueva iniciativa a partir de su posición institucional. "La grandeza del Presidente en su cuarto mandato tiene que llevarlo, a mi juicio, a proponer él el indulto", insistió.