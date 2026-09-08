El insólito motivo por el que Viviana Canosa humilló a Javier Milei en vivo: "Tiene tres"

El insólito motivo por el que Viviana Canosa humilló a Javier Milei en vivo.

Javier Milei volvió a quedar en el centro de las críticas luego de compartir una imagen generada con inteligencia artificial. En Carnaval Stream, Viviana Canosa, Jorge Rial y Mauro Federico analizaron la publicación y remarcaron distintos errores visibles en la escena.

{{{htmlAmp}}}

Rial fue el primero en cuestionar la publicación del Presidente. "Tuiteó con inteligencia artificial el shopping Soleil", afirmó, y apuntó contra quien había creado la imagen por no haber advertido los errores antes de compartirla. Durante el análisis, Mauro Federico detectó uno de los fallos más evidentes: “A esta persona se le ven tres piernas”.

Canosa también recorrió distintos sectores de la imagen y encontró más inconsistencias. "El tres pies y el tres manos. Mirá a la señora que está con el bebé en el cochecito, tiene tres manos", señaló.

Luego apuntó a otro personaje de la escena: "Al señor que tiene la ruedita del auto acá abajo, el de la campera roja con azul, le falta un pie".

El insólito motivo por el que Viviana Canosa humilló a Javier Milei en vivo.

Canosa cuestionó el texto y la escena

La conductora también reparó en otros elementos de la imagen compartida por Milei. "El texto es en ruso, ¿qué carajo es?", preguntó durante el programa. Además, señaló la presencia de una figura que llamó particularmente su atención: "Hay un esqueleto comiendo con un buzo".

Rial, por su parte, cerró con una crítica vinculada al contexto económico y social. "A mí me encantaría ver esto lleno, porque la gente se está cagando de hambre", afirmó.