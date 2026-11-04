La insólita teoría del Gordo Dan en Carajo por la inminente derrota de Trump en Estados Unidos: "El juego"

La durísima derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término en Estados Unidos dejó un tendal de heridos en el mapa libertario de Argentina. Durante la emisión del programa La Misa por el canal Carajo Stream, el conductor y militante de Javier Milei, El Gordo Dan y su equipo de panelistas, protagonizaron un curioso momento al aire al debatir el futuro político de Trump y del Partido Republicano después de la paliza en los comicios.

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En medio de la transmisión, uno de los panelistas del ciclo planteó una particular hipótesis que vincula directamente las elecciones presidenciales de Estados Unidos con el lanzamiento de la próxima entrega de una reconocida saga de videojuegos.

La insólita predicción que relaciona a Donald Trump con el GTA VI

El integrante del ciclo de El Gordo Dan expuso una llamativa lectura sobre el impacto cultural que tendría la industria del entretenimiento digital en los comicios norteamericanos previstos para los próximos años. Según el testimonio del oyente, una eventual derrota de Trump no representaría el fin del proyecto político conservador.

"Ustedes quédense tranquilos gordos. Esta noche se va a perder. Pero en el 28 los republicanos van a ganar, ¿por qué? Porque este año sale el GTA VI. Todos esperan que sea el mejor videojuego de la historia. Pero como lo están haciendo personas woke, en vez de ser una parodia divertida, va a ser una parodia asquerosa con falsa moralidad victimista. Van a arruinar tanto el GTA VI, que van a destruir el wokismo. Acuérdense de lo que les digo", sostuvo el seguidor.

La reacción en la mesa del stream Carajo

Tras escuchar la teoría del participante, los integrantes del programa reaccionaron entre risas y comentarios informales mientras cenaban frente a las cámaras. Lejos de desestimar el planteo, uno de los miembros de la mesa respaldó la postura: "Banco, eh. Banco la mirada", expresó al aire El Gordo Dan sobre el análisis vertido en el audio.

A partir de allí, el intercambio continuó con acotaciones sobre las características del videojuego y su contenido, cerrando un segmento donde la política internacional y las discusiones sobre la denominada cultura woke se mezclaron con el humor y la dinámica habitual del canal de streaming.