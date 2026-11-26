Jimena Barón sorprendió al contar que amenazó con separarse de su pareja, Matías Palleiro, por una insólita discusión relacionada con la casa que él le prometió comprar y la posibilidad de tener seis perros. Todo comenzó cuando el empresario lanzó un desafío en redes sociales, si alcanzaba el millón de seguidores en Instagram, le compraría una propiedad en las afueras de la ciudad, con espacio verde para que pudiera vivir rodeada de animales.

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Una vez alcanzada la cifra, Jimena comenzó a imaginar cómo sería su nuevo hogar e incluso contó que ya había estado mirando propiedades y averiguando cómo convivir con distintos animales. Sin embargo, apareció una diferencia entre ambos: “Estamos peleados porque Matías dice que no podemos tener seis perros. Me pongo de culo con vos, tu actitud, que me digas qué hacer con mi vida”.

La conversación subió de tono cuando Barón llevó la discusión al terreno de una posible separación: “¿Y si yo me quiero separar? Dame esa libertad. ¿Y si yo te digo ‘me separo y me voy a vivir con los seis perros’? ¿Qué me decís? ¿No podés? Me tenés que comprar la casa, vos tenés que cumplir tu promesa y yo ahí decido. Si vos me decís ‘no podés tener seis perros’, yo digo ‘te dejo, soy libre’ con la casa que vos me compraste. Absolutamente sí. Nos vemos en tribunales”.

La historia de amor de Jimena Barón y Matías Palleiro

La historia de amor entre Jimena Barón y Matías Palleiro comenzó en el verano de 2021, cuando se conocieron a través de Instagram. Después de intercambiar mensajes, decidieron encontrarse, aunque la primera cita no salió como esperaban. La cantante contó entre risas que él se mostró muy reservado y que incluso se fue temprano porque tenía que hacerse una resonancia magnética. Sin embargo, antes de despedirse, Matías la sorprendió con un beso.

Jimena Barón y Matías Palleiro comenzaron a salir en el verano de 2021.

A pesar de ese comienzo, volvieron a verse y la relación fue creciendo. Durante los primeros meses, Jimena mantuvo el romance en privado. Con el tiempo, se fueron a vivir juntos y Matías construyó un vínculo cercano con Morrison, el hijo que la artista tuvo con Daniel Osvaldo.