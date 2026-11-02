Inesperada acusación de un famoso periodista contra Rodrigo Lussich: "Siempre que puede, le da"

Tras las acusaciones de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contra Diego Leuco, el conductor del programa de streaming Luzu TV rompió el silencio y apuntó contra la dupla de conductores que anunciaron su separación recientemente mediante un ciclo de Intrusos.

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Previo al móvil, Pampito Perelló comentó sobre las respuestas de Leuco y detalló la interna: "Lussich se ofendió muchísimo cuando empezamos a hablar de las internas, de las idas y vueltas y justo vimos en la nota a Pallares que ellos decían que no se metían en las internas de los programas de espectáculos. Ustedes se metieron en las internas de todo tipo de programas y acá tenemos un compilado que lo demuestra. No sé por qué lo detesta a Leuco. Lussich, siempre que puede, le da, por política. Es que Rodrigo es más K y Diego no".

Luego, en diálogo con Puro Show, al ser consultado por la polémica que se originó en la televisión tras la compra de Mandarina, Leuco señaló: “Vi lo de Mandarina, me impactó. Los medios en general están pasando un momento duro, la economía pasa un momento duro, y eso hace que haya menos inversión en publicidad y que sea más difícil para cualquier medio sostenerse”.

Luego, habló sobre los rumores que involucran a La Peña de Morfi, programa que conduce el periodista: “Todos los años dicen algo a fin de año, que cambian los conductores, que se levanta. El problema no es solamente contar la información, ver si es verdadera o falsa, sino la manera en que se cuenta a veces. Creo que hay noticias que podés contar con un poco más de empatía, entendiendo que estás hablando del laburo de otra gente”.

Finalmente, apuntó contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: “Ya estoy acostumbrado a que cada vez que llega fin de año digan alguna pavada. Tiene que ver con cómo es uno como laburante y como persona y cómo te valoran tus compañeros”.

Qué pasó con Mandarina

Mandarina Contenidos, la productora detrás de LAM, SQP, DDM y BTV, fue vendida al Grupo Octubre, en una operación que también incluye al canal de streaming Bondi. La noticia se conoció el 28 de octubre y generó incertidumbre sobre el futuro de varios programas de América TV.

La empresa fue fundada en 2005 por Mariano Chihade, productor y esposo de Mariana Fabbiani. Después de 21 años de actividad, el Grupo Octubre, encabezado por Víctor Santa María y propietario de Canal 9 y Página/12, adquirió el 100% de sus acciones.