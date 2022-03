HOW I MET YOUR FATHER (CON FOTO)

Llega al streaming la secuela de "How I Met Your Mother", protagonizada por Hilary Duff

"How I Met Your Father", secuela de la exitosa sitcom "How I Met Your Mother", que esta vez cuenta con la cantante, actriz y exídola adolescente Hilary Duff en el papel principal, estrenó hoy sus dos primeros episodios en la plataforma de streaming Star+, donde podrá verse de manera semanal.

La serie, que repite el formato de la original en la que en un futuro no tan lejano el arquitecto Ted Mosby (Josh Radnor) les cuenta a sus hijos la historia sobre cómo conoció a su madre, tendrá en esta oportunidad a Duff como Sophie, la protagonista de la narración, ubicada en el año 2050.

Mientras le relata a su hijo las idas y vueltas que la llevaron a encontrarse con su padre en épocas del presente real, la trama se centrará también en ella y su grupo de amigos durante la juventud, y en las experiencias que los llevan a cuestionarse quiénes son y cuáles son sus anhelos en la vida.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese sentido, "How I Met Your Father" actualiza de alguna manera la propuesta original con la inclusión de elementos contemporáneos como la proliferación de redes sociales y aplicaciones de citas, que traen tantas facilidades como dificultades en cuanto a la identidad de los personajes y sus búsquedas románticas.

La voz de la Sophie del futuro está a cargo de Kim Cattrall, conocida por su participación en "Sex and the City", que integra un elenco también conformado por Chris Lowell ("Veronica Mars"), Francia Raisa ("Grown-ish"), Tom Ainsley ("The Royals"), Tien Tran ("Fuerza Espacial"), Suraj Sharma ("Homeland") y Josh Peck ("Drake & Josh"), entre más.

Con "How I Met Your Father", Hilary Duff continúa su presencia en la televisión luego del final de "Younger", la comedia dramática cuya última temporada fue lanzada en abril del año pasado en Paramount+, y en la que la actriz trabajó desde 2015.

Esta secuela tiene guion escrito por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes colaboraron en la popular "This Is Us" y también ocuparán el lugar de productores ejecutivos junto a Carter Bays y Craig Thomas, los creadores de "How I Met Your Mother".

La serie original se emitió en la Argentina por el canal Sony durante nueve temporadas entre 2005 y 2014, y comenzaba cuando los dos mejores amigos de Ted, Marshall Eriksen (Jason Segel) y Lily Aldrin (Alyson Hannigan), deciden casarse tras nueve años de noviazgo.

Con la ayuda de ellos y de otro integrante del grupo, el mujeriego -y hoy en día algo cuestionado por las audiencias- Barney Stinson (Neil Patrick Harris), Ted seguirá su empedernido romanticismo e intentará encontrar al amor de su vida en Nueva York.

En ese momento llega a sus vidas la periodista canadiense Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), cuya aparición dispara todas las idas y vueltas que derivan en un polémico final, que en su momento motivó opiniones muy encontradas entre los millones de seguidores que había cosechado la serie.

Con información de Télam