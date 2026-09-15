Una histórica de Pasión de Sábado confirmó que se lanza a la política contra el ajuste de Milei: "Soy Justicialista de Eva y de Perón"

La crisis económica y las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei continúan generando repercusiones e impactando en todos los sectores. En este contexto, una emblemática figura de la cumbia argentina sorprendió al manifestar abiertamente su preocupación por el presente del país y anunciar su decisión de dar un paso al frente en el terreno político.
Se trata de Gladys "La Bomba Tucumana", quien en una entrevista televisiva expresó su angustia por la dura realidad social que atraviesan los emprendedores y trabajadores, al tiempo que remarcó que las políticas vigentes están afectando duramente el consumo y la economía popular.
"Soy Justicialista de Eva y de Perón"
Durante la nota, la referente de la música tropical reafirmó sus ideales y dejó en claro su alineamiento político: "Yo sí me voy a dedicar a la política en mi provincia y voy a trabajar para el justicialismo, porque yo soy justicialista y me hago re cargo. Justicialista de Eva y de Perón, tengo esos principios y empatizo con esa ideología: justicia social", remarcó firmemente.
En ese sentido, la intérprete de La Pollera Amarilla detalló que buscará ponerse a disposición de las autoridades locales de Tucumán para colaborar en la gestión pública: "Voy a hablar con el ministro de mi provincia, Darío Montero, y voy a hablar con el señor Jaldo, que es mi gobernador, para decirle que cuenten conmigo para lo que necesiten, que yo los voy a apoyar y voy a hacer de todo por mi gente de Tucumán", afirmó.
Además, apuntó duramente contra los legisladores que respaldan las medidas de ajuste del oficialismo nacional y remató pidiéndoles a los políticos que "se dediquen a ayudar a la gente, que se dediquen a laburar y que las veamos".
Con esta confirmación, Gladys se suma a la lista de personalidades de la cultura y el espectáculo que deciden involucrarse activamente en la política regional para hacer frente al panorama económico actual.