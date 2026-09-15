Una histórica de Pasión de Sábado confirmó que se lanza a la política contra el ajuste de Milei: "Soy Justicialista de Eva y de Perón"

Criticó el ajuste de Javier Milei y confirmó sus intenciones de volcarse de lleno a la política en su provincia.

La crisis económica y las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei continúan generando repercusiones e impactando en todos los sectores. En este contexto, una emblemática figura de la cumbia argentina sorprendió al manifestar abiertamente su preocupación por el presente del país y anunciar su decisión de dar un paso al frente en el terreno político.

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Se trata de Gladys "La Bomba Tucumana", quien en una entrevista televisiva expresó su angustia por la dura realidad social que atraviesan los emprendedores y trabajadores, al tiempo que remarcó que las políticas vigentes están afectando duramente el consumo y la economía popular.

"Soy Justicialista de Eva y de Perón"

Durante la nota, la referente de la música tropical reafirmó sus ideales y dejó en claro su alineamiento político: "Yo sí me voy a dedicar a la política en mi provincia y voy a trabajar para el justicialismo, porque yo soy justicialista y me hago re cargo. Justicialista de Eva y de Perón, tengo esos principios y empatizo con esa ideología: justicia social", remarcó firmemente.

En ese sentido, la intérprete de La Pollera Amarilla detalló que buscará ponerse a disposición de las autoridades locales de Tucumán para colaborar en la gestión pública: "Voy a hablar con el ministro de mi provincia, Darío Montero, y voy a hablar con el señor Jaldo, que es mi gobernador, para decirle que cuenten conmigo para lo que necesiten, que yo los voy a apoyar y voy a hacer de todo por mi gente de Tucumán", afirmó.

Además, apuntó duramente contra los legisladores que respaldan las medidas de ajuste del oficialismo nacional y remató pidiéndoles a los políticos que "se dediquen a ayudar a la gente, que se dediquen a laburar y que las veamos".

Con esta confirmación, Gladys se suma a la lista de personalidades de la cultura y el espectáculo que deciden involucrarse activamente en la política regional para hacer frente al panorama económico actual.