La muerte de Marcos Camino, el histórico acordeonista de Los Palmeras, dejó un profundo dolor en su familia y en el mundo de la música. A más de una semana de la despedida, su hijo Marcos Camino Jr. decidió expresarse en las redes sociales con un mensaje en el que agradeció las muestras de cariño y se refirió a las palabras que escuchó sobre su padre.

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El músico, que también integra la banda santafesina, contó que recibió numerosos mensajes durante los días posteriores al fallecimiento. Aunque no pudo responderlos, aseguró que cada gesto lo acompañó en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Marcos Camino Jr. compartió un sentido mensaje tras la muerte de su padre.

"Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos", expresó en una historia de Instagram.

El mensaje del hijo de Marcos Camino tras la muerte de su padre

En su publicación, Camino Jr. también dejó una frase que llamó la atención: aseguró que hay cuestiones sobre las que eligió guardar silencio y anticipó que, cuando considere que sea el momento, hablará.

"Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá", escribió.

Si bien no precisó a qué situaciones se refería, sus palabras dejaron en claro que todavía no está dispuesto a abordar públicamente esos temas.

Qué dijo Marcos Camino Jr. sobre el futuro de Los Palmeras

Además de agradecer el afecto recibido, el acordeonista habló sobre su compromiso con la banda que marcó la vida de su padre. "Voy a seguir luchando, trabajando y entregándome hasta el último día por Los Palmeras", aseguró.

En ese sentido, recordó que el grupo fue el sueño de toda la vida del músico, que murió el 10 de noviembre en Santa Fe, después de una extensa trayectoria ligada a la cumbia santafesina.

"Gracias por estar, por acompañarme y por hacerme sentir tanto cariño en un momento en el que realmente lo necesito", cerró Camino Jr.