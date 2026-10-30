Se había caído de un puente: famoso cantante sufrirá la amputación de su pierna tras el accidente

Un famoso cantante sufrió la amputación de una pierna tras un grave accidente en Colombia. El micro en el que viajaba con su agrupación cayó desde un puente y la tragedia conmocionó al mundo de la música. Por ahora, se encuentra internado y bajo cuidados de alta complejidad.

{{{htmlAmp}}}

¿Quién es el cantante al que le amputarán la pierna?

Se trata de Kbeto Zuleta, de 46 años, cuyo nombre real es Carlos Alberto Zuleta García. Es hijo de Poncho Zuleta, una de las figuras históricas del vallenato. Su estado preocupa a los seguidores del género.

Kbeto Zuleta sufrirá la amputación de su pierna.

¿Cómo fue el accidente?

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes 26 de octubre, cuando el micro volvía de una presentación privada en Sincelejo y se dirigía a Valledupar. Según los primeros reportes, el conductor perdió el control, chocó contra la baranda de contención de un puente y el vehículo terminó cayendo al río Ariguaní. En el micro viajaban integrantes de su agrupación.

La secretaria de Salud del Cesar, Georgina Sánchez, confirmó que el cantante llegó al centro médico con una amputación traumática. Según los reportes, perdió la pierna izquierda y fue operado de la derecha para intentar preservarla. Permanece en cuidados intensivos, con signos de mejoría, y fue trasladado en avión ambulancia a Barranquilla.

El accidente dejó, según se informó, dos músicos muertos y cerca de veinte heridos, aunque algunos medios hablan de una cifra mayor de fallecidos. Por la magnitud de lo ocurrido, el hecho generó una profunda conmoción entre los fanáticos del vallenato. Las cifras podrían variar a medida que avancen los partes oficiales.

¿Qué se investiga?

Las causas todavía se investigan. Los primeros informes señalaron que el conductor podría haber sufrido un microsueño, pero esa hipótesis no está confirmada. Mientras tanto, la atención sigue puesta en la evolución del cantante y en la recuperación de los heridos.