Graña reveló la "inmensa sarasa" de Milei y lo humilló en vivo: "Después los que mentimos somos nosotros"

Rolando Graña hizo una contundente crítica contra Javier Milei este martes durante su programa en Radio Del Plata, al cuestionar los dichos del presidente sobre que su gestión deportó "20.000 terroristas". "Después los que mentimos somos nosotros los periodistas. Ojo, las basuras humanas que mentimos somos nosotros. El presidente Milei dijo que habían deportado 20.000, se deportaron 744 personas", señaló furibundo el reconocido conductor.

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En ese sentido, añadió: "Vamos a hacer una concesión, vamos a decir: 'Bueno, esa cifra de veinte mil surge de sumar 18.947 más 744, da casi veinte mil'. Sí, 19.600. Uno puede decir: 'Bueno, redondea en veinte mil'. ¿Pero de dónde salen estos 18.947? No son expulsados, no son deportados".

Rolando Graña, reconocido periodista.

¿De dónde sale la cifra de 20.000?

Para darle más asidero a esto, ennumeró: "8.008 son infracciones migratorias, 4.566 son impedimentos judiciales, gente que tenía antecedentes penales en otros países y que los rebotaron en la frontera, 33 documentos truchos, 42 residencias canceladas y 6.298 porque no tenían el documento correcto para entrar a la Argentina. Puede ser que vinieran de otros países, no tuvieran visa, gente que viene viajando, etcétera, etcétera. La suma de todo eso da los 18.947 personas que fueron rechazadas en la frontera".

"Una cosa es expulsar a alguien, como dijo Milei, porque son terroristas que vienen a dinamitar el modelo argentino, y otra cosa es rechazar gente por infracciones migratorias. Una persona que se rechaza por una infracción migratoria no es un delincuente, la Argentina se reserva el derecho de admitirlo en su país. Punto", sostuvo Graña, quien advirtió: "Si hubiera habido efectivamente, como dice Milei, veinte mil terroristas deportados solamente este año, quiere decir que la Argentina está poco menos que en una guerra. Debería haber convocado al famoso Consejo de Seguridad Nacional, debería haber dado una conferencia de prensa, debería estar pidiendo colaboración a los gritos a la CIA y al FBI para que lo ayude a deportar los terroristas. Todo era una inmensa sarasa".