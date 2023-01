Figuras de las artes, la política y el deporte despiden a Gina Lollobrigida

El fallecimiento hoy, a sus 95 años, de la popular actriz italiana Gina Lollobrigida, generó repercusiones dentro de las artes y la política mundial.

Sophia Loren, otra talentosa belleza surgida del cine italiano que desarrolló su trayectoria de manera contemporánea a Gina, dijo estar "profundamente conmocionada y entristecida" ante la noticia de la muerte de su colega, siete años mayor que ella.

Por su parte, la cantante y actriz Rita Pavone, de 77 años, se sumó a las condolencias al compartir en su perfil de Twitter una foto de una actuación que protagonizó con Lollobrigida, a quien definió como una "estrella internacional que el mundo envidiaba".

La Academia del Cine Italiano recogió el sentir de la industria cinematográfica al incluir en su página web una fotografía de la diva, primera mujer en ganar el premio David di Donatello como mejor actriz protagonista en 1956, durante la primera edición de los galardones más importantes del cine italiano.

La despedida incluyó al artista español Antonio Banderas, quien lamentó en sus redes sociales: "Nos deja una gran leyenda del cine italiano".

Desde el ámbito político, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, señaló a través de un comunicado que "recordamos con mucho cariño a Gina Lollobrigida, una actriz muy talentosa, apasionada, intensa, fascinante. Nos deja una protagonista, un icono del cine italiano, una de las intérpretes más importantes de su generación, que contribuyó a la difusión de la imagen italiana en el mundo".

En tanto, el ministro de Agricultura y pariente lejano de la actriz, Francesco Lollobrigida, la recordó como "una de las estrellas más brillantes de la cinematografía y la cultura italiana".

Otra familiar de Gina, Francesca Lollobrigida, patinadora italiana sobre hielo que en los Juegos de Invierno de Pekín 2022 ganó dos medallas, la despidió escribiendo en redes sociales: "Hola tía Lollo? conocerte fue un honor que me llenó de orgullo. Ser Lollobrigida y que me comparen contigo siempre me ha dado un mayor impulso para poder alcanzar mis metas y esto te lo debo a ti”.

Con información de Télam