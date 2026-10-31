El gesto de la cuñada de Tini Stoessel que desnuda lo mal que está la familia a pocas semanas de su casamiento

Tini Stoessel está en plena cuenta regresiva para su casamiento, pero un detalle en Instagram volvió a poner a su familia en el centro de las miradas. El conflicto con los suyos no da tregua, y esta vez la atención se dirigió a alguien del entorno de su hermano. Un movimiento mínimo en una red social alcanzó para disparar los rumores.

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Un detalle que no pasó desapercibido

Todo empezó con una usuaria conocida como Juariu, que revisó la lista de seguidos de la novia de Francisco Stoessel. Al buscar el usuario de Tini, la cantante no apareció entre los resultados, lo que indicaría que la joven habría dejado de seguirla.

La novia de Fran Stoessel ya no sigue a Tini.

Juariu compartió las pruebas con sus seguidores y las acompañó con una pregunta. “¿Vieron que la novia del hermano de Tini dejó de seguir a Tini?”, escribió sobre una de las imágenes. La publicación circuló rápido y alimentó las especulaciones en pleno conflicto familiar de los Stoessel.

La situación se volvió todavía más llamativa cuando Juariu hizo el camino contrario. Al entrar al perfil de Tini, comprobó que la artista sí sigue a la novia de su hermano, por lo que, al momento de las capturas, el vínculo digital no era recíproco.

Un clima que viene tenso

El episodio llega pocos días después de otro gesto en redes que había dado que hablar. Su mamá, Mariana Muzlera, empezó a darle me gusta a sus posteos y se instaló la pregunta de si había una reconciliación. Con esos movimientos, cada like y cada seguidor de más o de menos pasó a leerse como un mensaje.

La cuñada de Tini la dejó de seguir.

Con el casamiento de Tini y Rodrigo De Paul cada vez más cerca, la familia Stoessel sigue dando que hablar. Un unfollow puede ser un descuido o un mensaje, pero en la farándula nunca se sabe. Habrá que ver quién da el próximo toque a la pantalla.