El Gato Sylvestre adelantó qué pasará en las Elecciones 2027 si el Gobierno "no reacciona": "Lo tienen”

Durante una transmisión en vivo de Radio 10, Gustavo Sylvestre, más conocido como El Gato Sylvestre, habló sobre el futuro de cara a las elecciones 2027 y advirtió que la oposición blinda el modelo económico del gobierno. En ese marco, cuestionó el accionar de distintos sectores del poder y comparó la actualidad política con decisiones tomadas durante la gestión de Mauricio Macri.

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En ese sentido, lanzó: “Yo antes le decía Comodoro PRO, ahora le digo Comodoro PRO Mileísta, porque así como lo hizo Macri de poner jueces a su medida y a los que le daba órdenes para mandar presos a inocentes, el mileísmo está haciendo lo mismo. Por eso, hablamos del poder Macri Mileismo, y hay un hecho que tiene que pasar desapercibido para ver cómo los factores de poder blindan este modelo económico”.

Luego, se refirió a una denuncia vinculada con el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Mauricio Macri y cuestionó que la presentación haya sido archivada. Asimismo, sostuvo: “Que hayan archivado la denuncia, que durante el gobierno de Alberto Fernández se realizó contra el Fondo Monetario Internacional, contra el crédito de 50 mil millones que fuera de toda norma lógica y estatutos el fondo le dió a Mauricio Macri, eso significa cómo funciona el poder en la Argentina”.

El análisis del Gato Sylvestre sobre las elecciones 2027

Luego, Sylvestre no dudó en apuntar directamente a la dirigencia y advirtió sobre las consecuencias que, según su análisis, podría tener la falta de reacción de cara a 2027. Asimismo, remarcó que los distintos sectores que buscan posicionarse como alternativa al oficialismo deberán prestar atención al escenario político y social actual.

En ese sentido, señaló: “Atentos a las señales que van llegando desde todas las direcciones y en todos sentidos, a la dirigencia opositora. Sí no reaccionan a tiempo, con seriedad, con inteligencia, prestando el odio a la gente, a las necesidades, y el deseo de ampliar cada vez más, el 2027, si no reaccionan, lo tienen perdido”.