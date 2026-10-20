García Moritán casi se va a las trompadas con un importante político en plena calle: "Apareció la policia"

Roberto García Moritán volvió a quedar en el centro de la polémica, aunque esta vez no por una declaración en un estudio de televisión, sino por lo que habría ocurrido después de que se apagaran las cámaras. Según trascendió en las últimas horas, el ex funcionario porteño protagonizó un tenso cruce que se trasladó a la vía pública y que terminó con un despliegue que nadie esperaba.

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Un debate que se salió de control

Todo comenzó el sábado en un programa de La Nación+, al que García Moritán había sido invitado junto a otro conocido dirigente. Lo que arrancó como un intercambio de posturas políticas habría escalado rápidamente hasta convertirse en una discusión a los gritos en pleno vivo.

El ex de Pampita se peleó con Nestor Pitrola.

El encargado de contar los detalles fue Pepe Ochoa, quien reconstruyó la secuencia en una nueva salida al aire. De acuerdo con su relato, el clima se volvió tan caliente que las amenazas no tardaron en aparecer de uno y otro lado.

Las frases que encendieron la mecha

Según el periodista, el dirigente le habría lanzado a Moritán: “Te voy a cagar a trompadas”. Lejos de bajar el tono, el ex ministro habría redoblado la apuesta con una respuesta desafiante: “Ah, ¿me querés cagar a trompadas? Te espero afuera”.

Lo que parecía un exabrupto televisivo, sin embargo, no habría quedado en palabras.

La esquina del canal y la intervención policial

Siempre según la versión de Ochoa, García Moritán aguardó a su contrincante en la esquina del canal con intenciones de ir a las manos. “Productores y todos separando la situación y apareció la policía porque cerca hay una garita, un escandalazo total”, describió. Y agregó que ambos permanecieron cerca de 20 minutos en la vía pública a los gritos.

Fue recién entonces cuando el periodista reveló la identidad del otro protagonista: “El dirigente es Néstor Pitrola y estuvo a las piñas en la esquina de La Nación+ con Roberto García Moritán”.

La versión de García Moritán

Ante la repercusión del episodio, Karina Iavícoli se comunicó con el propio García Moritán, quien buscó matizar lo ocurrido. “No me agarré a piñas, solo quise marcarle la cancha a quienes incitan a la violencia y quieren que en Argentina pase lo mismo que en Francia”, le habría asegurado, según contó la periodista.

Pero el escándalo podría no terminar allí. Iavícoli sumó un dato que le da otra dimensión al conflicto: “Me dicen que un fiscal está actuando de oficio contra Pitrola”. Por ahora, ninguno de los dos protagonistas brindó una declaración pública más extensa sobre el violento cruce.