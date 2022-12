Mecha, el cordobés que va por Red Bull: "Hay gente súper capacitada para representar en el Interior"

Mecha, seudónimo del rapero cordobés Thomas Nahuel Antonelli, quien mañana buscará hacer valer en México su gran presente como campeón argentino en la Final Internacional de Red Bull Batalla, aseguró en charla con Télam que consideraba "súper importante" ser el primer argentino de fuera de Buenos Aires en lo que se conoce como “la madre de todas las competencias” de la disciplina.

"Siempre pensé que hay un montón de gente capacitada para representar en el Interior", amplió el freestyler de 21 años, uno de los principales animadores de la escena de batallas del país, tanto en el “underground” de las plazas como en los más encumbrados escenarios de la élite.

A México sacó pasaje en octubre, luego de arrasar en cada una de sus rondas y consagrarse campeón en la Final Nacional de Red Bull Batalla ante un colmado Movistar Arena. Por primera vez se llevaba el título auspiciado por la marca de energizantes un batallero que no era oriundo del AMBA.

No sorprendió a nadie: llegaba como el gran favorito del cuadro, gracias al gran nivel que exhibe semana a semana en el circuito profesional. Dueño de un personaje que hace de la rima a puro ingenio, la agresividad y la puesta en escena sus mejores armas, sacó a relucir todos sus poderes y ganó con contundencia.

En cambio, el evento de mañana -con transmisión desde las 20 por la app Red Bull TV y el canal en YouTube de Red Bull Batalla- será mucho más disputado.

Es que la esperada Final Internacional tiene entre sus clasificados a los cuatro primeros puestos del año pasado, es decir al mexicano Aczino, único bicampeón mundial, Skone (España), Gazir (España) y Rapder (México).

También estarán todos los campeones de las Finales Nacionales, los mejores subcampeones y otro argentino, Wolf, oriundo de La Paternal, clasificado tras ganar el cupo para el campeón de torneos de plazas.

Télam: ¿Qué objetivo te trazás para la Internacional?

Mecha: Mi objetivo para este sábado es tratar de mantener podio, simplemente para que el año que viene haya dos representantes argentinos de nuevo. Ojalá que seamos tres. Ojalá metamos podio los dos con Wolf. Lo principal para mí es dar un buen espectáculo y pegar podio, ya de ahí en adelante, si ese podio es primero, segundo o tercero, si bien es relevante no está dentro de mis manos, porque a un nivel tan profesional uno puede tener un mejor día y me puede ganar y así de simple. Pero voy a darlo todo.

T: La mayoría de los freestylers tiene una historia sobre la primera batalla que vieron de la Red Bull, es una competencia con una impronta diferente. ¿Qué es lo que la hace tan codiciada?

M: La primera batalla que vi de Red Bull fue Tata contra Kodigo en 2015, instantáneamente después Dtoke contra Arkano en 2015 en la Internacional, y ahí tuve mi primera pelea con los pibes porque fue una batalla muy polémica. Me interesó mucho y por eso creo que también es tan importante, porque tiene esa mística, debe haber sido la primera competencia que vimos todos, es el escenario más grande, el único al que los campeones vienen gratis porque solo tienen ganas de competir. Cruzarnos acá con gente como Mau (el mexicano Mauricio Hernández, Aczino) que es el mejor de la historia reconocido por un montón de gente, y que venga acá a medirse con los pibes de manera gratuita es súper bueno.

T: Justamente hace poco se cumplieron 10 años que Aczino no pierde una batalla oficial en México. Obviamente que no es invencible, pero casi que lo parece

M: Lo mismo decíamos de la Scaloneta y perdimos con Arabia. Ninguna racha es para siempre.

T: Sí está claro que es uno de los favoritos. ¿A quiénes ves como candidatos?

M: Creo que los de siempre, ¿no? Mau, Skone, Gazir, pero nunca hay que desacreditar a Rapder, a Teorema es que todos los que están acá son muy buenos. Pero son esos tres de siempre, Skone, Gazir y Mau, y yo me pondría ahí cuarto.

T: Algo muy habitual en la Internacional, quizás con la de Chile del año pasado como gran excepción, es que el público se vuelve muy localista. ¿Cómo te afecta la posibilidad de tenerlos en contra?

M: Creo que el localismo existe en todos lados, y como me ha jugado a favor, me ha jugado en contra. Sabemos que existe, pero no sé si soy el único genio de la matrix que descubrió que hay dos (auriculares) in-ear y que si te pones los dos, no escuchás al público. Siempre trato de usar uno y el otro dejármelo libre para escuchar el retorno de piso y el público, pero cuando necesito concentrarme, por ejemplo cuando el otro tiene un minuto entero, me pongo los dos para poder a escucharlo solamente a él y no prestarle atención al público. Sí quizás cada tanto miro para ver qué rima genera impacto y saber más o menos en dónde enfocar la respuesta. El jurado técnicamente también tiene auriculares, no tiene por qué estar acreditando su voto en base a lo que pide el público, entonces elijo confiar en su criterio.

T: En relación a este tema, se habla mucho en los últimos tiempos sobre la toxicidad que parte del público puede ejercer y como eso afecta a los freestylers. ¿Cómo juega eso en vos que tenés presencia en redes, también streameás y estás en contacto con ese tipo de espectadores?

M: Creo que ni yo ni el 99% de los competidores tenemos una anécdota de toxicidad en persona. Es algo que pasa en Instagram, en las redes, en YouTube, en Twitter. Yo voy a la plaza una vez por semana y la gente sabe dónde estoy, o sea, si tengo un “hater” en Córdoba me va a ir a buscar a la plaza. Estoy todos los miércoles ahí y la verdad es que nunca me pasó.

Por eso creo que la toxicidad es algo que una vez que estás en el evento no existe o simplemente no tenés que pensarlo porque si te pones a maquinar “no voy a hacer esto porque me van a ‘hatear’” se termina perdiendo el momento y arruinando una disciplina tan linda por pensar en lo que una minoría exige.

T: Sos el primer campeón nacional de Red Bull Batalla de fuera de Buenos Aires, y lógicamente el primero que va a representar a la Argentina también en la Internacional. ¿Cómo dimensionás eso?

M: La verdad que es súper importante para mí, sobre todo porque siempre fui como muy activista, viajé por casi todas las provincias y conocí un montón de talento y siempre pensé que había un montón de gente súper capacitada para representar en el Interior.

T: ¿Creés que con ese título y el que ganó en FMS Stuart (de Coronda, Santa Fe) se empieza a poner por fin una mirada sobre regiones que antes eran más menospreciadas?

M: Yo creo que sí, pero más que un cambio en la escena en cuanto a los competidores del Interior, noto un cambio entre los competidores del Interior en cuanto a la apreciación de la escena. Yo creo que los pibes de Córdoba ya no lo ven como algo imposible. Me parece que ven lo que todo el tiempo existió: esta posibilidad de que alguien del Interior llegue, porque yo me metí y dije “yo quiero” y llegué y gané. Todos están mucho más motivados que nunca y por eso en el ascenso hoy por hoy hay un montón de gente del Interior.

Con información de Télam