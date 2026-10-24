Fito Páez volvió a meterse de lleno en la discusión política. Esta vez lo hizo desde España, en una entrevista televisiva en la que fue consultado por la gestión de Javier Milei y dejó una serie de definiciones contundentes sobre el presente argentino y sobre el sistema democrático en general.

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El autor de “El amor después del amor” fue entrevistado por el conductor catalán Marc Giró en el programa Cara al show. Ante la pregunta sobre su postura frente al Gobierno libertario y si se sentía libre para expresar sus opiniones, el rosarino fue tajante: “Yo me siento libre ¿En qué momento alguien me va a venir a decir a mí qué tengo que hacer o no hacer?”.

Lejos de esquivar el tema, Páez avisó que haría “un desglose amable, inteligente y picarón” de la situación política. Y arrancó con una frase que funcionó como respuesta directa a uno de los lemas del oficialismo: “¿Querían la libertad? Aquí la tienen. ¿La sangre derramada? Aquí la tienen”.

La democracia, “lo mejorcito” que hay

En su análisis, el músico no rechazó el sistema democrático, pero sí puso en duda que funcione como se lo pensaba décadas atrás. “Vamos a decir que, la democracia, de todo lo que hay es lo mejorcito”, concedió.

Sin embargo, enseguida marcó un corte temporal. Según su mirada, la confianza en el voto como herramienta para elegir al mejor gobierno pertenece a otra época: “Digamos que hasta los años ‘80 se podía pensar así. Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora y podíamos decir que la gente va a votar y que gane el mejor o el que mejor hizo las cosas”.

La referencia a los años 80 no es casual para un artista de su generación: Páez se hizo conocido en plena recuperación democrática, cuando el regreso de las urnas en la Argentina estaba cargado de expectativas que, en su lectura, hoy quedaron atrás.

“Los políticos son monigotes de turno”

El tramo más duro de la entrevista llegó cuando describió quién tiene, a su juicio, el poder real. “Ese cuentito se terminó”, sentenció. Y amplió: “Hoy reinan las finanzas, los políticos son monigotes de turno y esto es todo”.

Con esa idea, el músico definió el escenario actual como “una parodia de la democracia” y lanzó un desafío abierto: “Y que alguien venga a decirme lo contrario”.

Las palabras de Páez tocan un punto sensible en la Argentina, donde el rumbo económico del Gobierno está atado a los mercados, el financiamiento externo y las negociaciones con organismos internacionales. Su planteo pone en primer plano una pregunta que atraviesa buena parte del debate público: quién decide realmente el rumbo de un país.

La música como salida

Frente a ese panorama, el artista propuso una respuesta desde su propio oficio. Para Páez, la música “es el único canal por el cual podemos interconectar de una manera superior, en el sentido en el que nos recuerda quiénes somos, cómo somos y la pequeña cosita que somos en el universo”.

Además, vinculó esa idea con la educación y reclamó un lugar más importante para la enseñanza musical en las aulas: “Atrapados en este mundo de miedos nos olvidamos de que la música debería enseñarse en las escuelas”.

El reclamo llega en un momento en que la cultura y la educación pública quedaron en el centro de los recortes presupuestarios, con universidades, organismos culturales y programas de formación artística atravesando conflictos por el ajuste.