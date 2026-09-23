Se filtró el romance entre una famosa periodista y un ícono del deporte argentino: "Encuentros en..."

Un romance del mundo del deporte y el periodismo quedó expuesto en las últimas horas, luego de que trascendieran detalles de encuentros privados entre dos figuras que compartieron trabajo durante la última gran cita del tenis mundial como lo es el US Open.

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¿Quién es la periodista y el deportista que están saliendo?

Según reveló Juan Etchegoyen en Nuevo Día (Ciudad Magazine), Juan Martín del Potro habría iniciado un vínculo especial con Agustina Larrocca, periodista de ESPN, con quien compartió la cobertura del US Open en Nueva York.

Del Potro estaría saliendo con la periodista Agustina Larrocca.

Los encuentros que encendieron la versión

De acuerdo con la información que circuló en el ciclo, personas cercanas a ambos protagonistas confirmaron al menos dos reuniones fuera del ámbito laboral durante la primera semana de septiembre, en restaurantes de la zona de Queens, donde se desarrollaba el torneo. "Me hablan de por lo menos dos encuentros en la primera semana de septiembre, en un restaurante, bastante ocultos", relató Etchegoyen, precisando que el dato le llegó de alguien que formó parte del propio equipo de trabajo en Nueva York.

El periodista también remarcó que la buena sintonía entre el extenista y la comunicadora ya se notaba durante las transmisiones oficiales del certamen, algo que, según indicó, se habría trasladado también a los momentos fuera del aire. "Toda esa química al aire se trasladó a esos días en el US Open en la privacidad de uno y de otro", sostuvo. Cabe destacar que se trató de la primera experiencia de Del Potro como comentarista en un Grand Slam, un debut que además le valió elogios de sus colegas.

Sin confirmación oficial, pero con antecedentes

Por el momento, no hay una confirmación oficial de romance de parte de ninguno de los dos protagonistas. Desde el entorno de la pareja se limitaron a señalar que "se están conociendo" y que "el tiempo dirá si es romance o no".

El propio Etchegoyen fue cauto al respecto: "Yo creo que ellos lo van a desmentir, están conociéndose". Vale recordar que no es la primera vez que el nombre de ambos aparece vinculado: ya en 2018 habían circulado rumores similares, que en ese momento fueron desmentidos por los dos, ya que la periodista se encontraba en pareja. Ahora, tras compartir experiencia laboral en Nueva York, las versiones volvieron a tomar fuerza.