Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy miércoles 9 de septiembre 2026: el nuevo participante eliminado

La definición de Gran Hermano entra en su tramo decisivo este miércoles 9 de septiembre, con una nueva eliminación que modificará la composición de la final. Las encuestas en redes sociales comenzaron a anticipar quién se va y quiénes llegan con menor respaldo a la gala de esta noche en Telefe.

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Gran Hermano: qué pasa hoy miércoles 9 de septiembre

Este miércoles tendrá lugar una de las últimas definiciones de la temporada: quedará establecido el cuarto puesto de Gran Hermano Generación Dorada y, con ello, se conformará definitivamente la placa de finalistas.

La expectativa crece entre los seguidores del reality porque cada voto puede resultar determinante en esta instancia. Las cuatro jugadoras que todavía permanecen en competencia afrontan una jornada clave, en la que una de ellas deberá abandonar la casa antes de la gran definición.

Las mediciones que comenzaron a circular en X permiten conocer cómo se encuentra el escenario previo a la gala. Aunque los sondeos no representan necesariamente el resultado oficial de la votación, sí muestran tendencias entre los usuarios que siguen el programa.

Las cuatro participantes que todavía siguen en carrera por el título de Gran Hermano Generación Dorada

Quién se va de Gran Hermano según las encuestas: el nuevo participante eliminado

Uno de los relevamientos que tomó fuerza en redes fue publicado por GH Encuestas en X. El ranking ubica a Luana Fernández y Sol como las participantes que tendrían mayores dificultades para continuar en carrera.

De acuerdo con esa medición, Luana reúne apenas el 9,8% de apoyo del público, mientras que Sol alcanza el 17,2%. Estos porcentajes las posicionan entre las jugadoras más comprometidas de cara a la definición del cuarto lugar.

Luana Fernández y Sol aparecen entre las jugadoras con menor respaldo en algunas de las encuestas que circulan en redes sociales

Sin embargo, otros sondeos muestran un panorama diferente al medir la imagen negativa de cada participante. En las encuestas realizadas por Fefe Bongiorno, panelista de LAM, la intención de voto vinculada al cuarto puesto presenta los siguientes números:

Yipio: 69,2% de imagen negativa.

69,2% de imagen negativa. Luana: 57,4% de imagen negativa.

57,4% de imagen negativa. Charlotte: 46,5% de imagen negativa.

46,5% de imagen negativa. Sol: 28,2% de imagen negativa.

La diferencia entre ambos relevamientos refleja que el resultado todavía puede generar sorpresas. La eliminación se definirá finalmente mediante el mecanismo de votación correspondiente y no por las encuestas que circulan en redes.

Gran Hermano Generación Dorada: cómo sigue el reality después de la eliminación

Luego de la salida de este miércoles, las tres finalistas tendrán nuevas actividades antes de conocer quién se consagra campeona de la temporada.

El jueves, las participantes verán los castings de la mayoría de sus compañeros. La propuesta permitirá recuperar imágenes de los primeros pasos de cada integrante del reality y repasar cómo comenzó la aventura dentro de la casa.

El domingo llegará otro momento especial: las tres finalistas compartirán una cena exclusiva con Santiago del Moro, instancia que marcará el quiebre del aislamiento y el reencuentro con el exterior. Luego, y aunque resta la confirmación de Telefe, el lunes 14 de septiembre sería la gran final de Gran Hermano Generación Dorada.

De esta manera, la competencia atraviesa sus últimos días con una agenda cargada de recuerdos y momentos decisivos. La eliminación de este miércoles será fundamental para determinar quiénes integrarán la gran final de Gran Hermano Generación Dorada y quedarán a un paso del título.