Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy miércoles 2 de septiembre 2026: el nuevo participante eliminado

Las seis participantes de Gran Hermano Generación Dorada se enfrentan a una nueva gala de eliminación este miércoles 2 de septiembre.

Este miércoles 2 de septiembre habrá una nueva gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada, donde una de las seis participantes deberá abandonar la casa. Las encuestas ya comenzaron a anticipar quiénes son las jugadoras con mayor respaldo y cuáles aparecen en riesgo de quedar afuera del reality de Telefe.

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Gran Hermano: cómo será la gala de eliminación de este miércoles

La competencia entra en una etapa decisiva después de la eliminación de Pincoya, quien dejó el reality tras enfrentarse en un mano a mano con Yipio. Luego de esa salida, Santiago del Moro comunicó un cambio importante en la dinámica del programa: se abrió una nueva placa que continuará hasta la final.

A partir de esta instancia, el público deberá elegir con votos positivos a su participante favorita. Sin embargo, el conductor explicó que las eliminaciones continuarán semana a semana hasta que quede definida la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada.

La primera gala bajo este formato tendrá lugar este miércoles 2 de septiembre. La participante que reúna la menor cantidad de votos positivos será quien deba abandonar la casa.

Quién se va de Gran Hermano hoy 2 de septiembre

Aunque el resultado oficial se conocerá durante la gala de este miércoles, las encuestas permiten anticipar cuáles son las participantes que llegan con menor respaldo del público.

Una de las mediciones que generó mayor repercusión fue realizada por Fefe Bongiorno, panelista de LAM, a través de su cuenta de X. El sondeo reunió más de 15.000 votos de seguidores del programa y estableció un ranking entre las seis finalistas.

Según esos resultados, Mariela Prieto aparece en el último lugar, con apenas el 28% de los votos positivos. Por lo tanto, de acuerdo con esta encuesta, sería la principal candidata a convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano.

Cómo quedó la encuesta de Gran Hermano

El sondeo de Fefe Bongiorno mostró una diferencia considerable entre las participantes. Los porcentajes obtenidos fueron:

Mariela Prieto: 28%

Luana Fernández: 33%

Yisela Yipio Pintos: 35%

Charlotte Caniggia: 42%

Yanina Zilli: 56%

Sol Abraham: 66%

La medición ubica a Mariela Prieto como la concursante con menor porcentaje de apoyo, seguida por Luana Fernández y Yisela Yipio Pintos. En el extremo opuesto, Sol Abraham consiguió el mayor respaldo entre las seis participantes.

De todas formas, estos números funcionan como una referencia y no representan el resultado oficial de la gala. El voto que definirá la eliminación es el del público durante esta instancia del programa.

Mariela Prieto aparece como la participante con menor porcentaje de votos positivos en una de las encuestas sobre Gran Hermano.

Gran Hermano tendrá dos galas de eliminación por semana

La nueva etapa también modifica el ritmo de competencia. Santiago del Moro confirmó que habrá más de una gala de eliminación semanal, con emisiones previstas para los lunes y miércoles: "Habrá gala de eliminación los días lunes y miércoles", anunció el conductor al explicar cómo continuará el reality.

Además, las participantes permanecen acompañadas por los exhermanitos que ingresaron nuevamente a la casa por decisión de los propios jugadores. Estos invitados forman parte de la convivencia, pero deberán retirarse junto con la concursante a la que acompañan si esta queda eliminada.

Quién podría ser la próxima eliminada de Gran Hermano

Con los resultados de la encuesta como referencia, Mariela Prieto es quien aparece actualmente con mayores posibilidades de abandonar la casa este miércoles 2 de septiembre. Su 28% de votos positivos la coloca por debajo de las otras cinco finalistas.

Sin embargo, la definición dependerá del voto del público y podrá conocerse recién durante la gala de Gran Hermano. La nueva dinámica promete acelerar la competencia rumbo a la final, con eliminaciones dos veces por semana y cada vez menos participantes en carrera por el título.