Se filtró quién se va de Gran Hermano hoy lunes 7 de septiembre 2026: el nuevo participante eliminado

La recta final de Gran Hermano suma una nueva gala de eliminación este lunes 7 de septiembre. Con las cinco finalistas en placa, el público vuelve a ser protagonista mediante el voto positivo. Las encuestas en redes sociales ya marcaron una tendencia sobre quién tendría mayores posibilidades de abandonar la casa.

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Gran Hermano: cómo funciona la nueva placa positiva

El reality atraviesa sus últimas instancias con una modificación clave en la dinámica de eliminación. A diferencia de las etapas anteriores, la placa pasó a ser positiva: los votos ya no buscan expulsar a una participante, sino respaldar a quienes el público quiere que continúen en competencia.

Esta modalidad será determinante para definir quiénes avanzarán hacia el tramo final de la temporada. Las participantes que consigan mayor cantidad de votos positivos tendrán más posibilidades de mantenerse dentro de la casa y acercarse al momento decisivo, en el que se conocerá a la gran ganadora.

Además, la frecuencia de las galas cambió durante esta etapa. El programa tendrá emisiones de eliminación los lunes y miércoles hasta el final de la competencia. "Vamos a tener gala los lunes y los miércoles, de acá hasta la final. Es una carrera de acá hasta la final de votos positivos. Placa positiva final, como fue el año pasado", se anunció al presentar el nuevo esquema.

Gran Hermano atraviesa sus últimas galas con una nueva modalidad de votación que cambia por completo la estrategia del público y de las participantes.

Quiénes están nominadas en Gran Hermano el lunes 7 de septiembre 2026

Las cinco finalistas quedaron en placa y dependen directamente del respaldo del público para continuar en el reality. La lista está integrada por:

Yipio

Charlotte

Sol

Luana

Zilli

La definición de este lunes será especialmente importante debido a que la competencia ya ingresó en su tramo final. Cada voto puede modificar el orden de las participantes y determinar quién consigue avanzar hacia la próxima gala.

Encuesta de Gran Hermano: quién puede ser el nuevo participante eliminado

En medio de la expectativa por la gala, las encuestas en redes sociales comenzaron a anticipar un posible resultado. Según los sondeos publicados por la cuenta GH Encuestas en X, Zilli aparece actualmente como la participante con menor cantidad de votos positivos .

en X, . De acuerdo con esta medición, Luana se ubica inmediatamente por encima, aunque la diferencia entre las participantes podría modificarse antes de la definición oficial. Las encuestas funcionan como un termómetro de la intención de voto, pero no determinan por sí mismas el resultado de la gala.

Las cinco finalistas de Gran Hermano quedaron en placa y deberán conseguir el mayor respaldo posible de los televidentes para continuar en competencia.

Quién se va de Gran Hermano hoy lunes 7 de septiembre

A partir de la tendencia reflejada en las encuestas, Zilli sería la nueva eliminada de Gran Hermano, al ser quien reúne el menor respaldo positivo entre las cinco finalistas.

El resultado definitivo, sin embargo, quedará establecido durante la gala de este lunes 7 de septiembre, cuando se conozca el conteo oficial de votos. Luana aparece como la siguiente participante con menor apoyo según el sondeo mencionado, por lo que también permanece entre las que podrían quedar más expuestas en esta definición.

Con la competencia en su etapa decisiva, el voto positivo adquiere un peso central para determinar quiénes logran llegar a las últimas instancias y quién queda fuera antes de la gran final.