Damián Betular se alejará temporalmente de MasterChef Celebrity para protagonizar el musical Hairspray durante la temporada de verano.

La próxima temporada de verano traerá cambios en el jurado de MasterChef Celebrity. La ausencia temporal de Damián Betular por compromisos teatrales obligará a Telefe a buscar un reemplazo y, en las últimas horas, trascendió el nombre de un reconocido pastelero que tendría ventaja para ocupar su lugar.

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Quién reemplaza a Damián Betular en MasterChef Celebrity 2026

El nombre que suena con más fuerza para incorporarse al jurado de MasterChef Celebrity es el de Mauricio Asta, reconocido pastelero que ya tuvo acercamientos con la producción del canal y cuenta con experiencia en televisión.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde aseguró que el profesional habría realizado un casting y dejado una muy buena impresión entre los responsables del reality que conduce Wanda Nara.

Antes de dar a conocer su identidad, el periodista había anticipado que se trataba de una figura inesperada para el público. "A mí me dieron un nombre en estos días que ya hizo el casting para esta temporada y que es un tapado porque nadie lo pensó. Es bomba. Este es el tapado del que nadie habla", adelantó.

Luego confirmó el nombre del candidato: "A mí me dicen que el jurado que pica en punta para reemplazar a Damián Betular es el pastelero Mauricio Asta". Por el momento, se trata de una posibilidad que trascendió a través de la información periodística y no de una confirmación oficial de Telefe.

Por qué Damián Betular deja MasterChef Celebrity temporalmente

La posible incorporación de Mauricio Asta está relacionada con los compromisos profesionales que deberá afrontar Damián Betular durante la temporada de verano.

El pastelero volverá a ponerse en la piel de Edna Turnblad en Hairspray, el reconocido musical que llegará a Mar del Plata durante los próximos meses. Su participación en la obra teatral implicará una importante exigencia de horarios y jornadas de trabajo, por lo que deberá alejarse temporalmente de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

La salida no estaría vinculada con una decisión de abandonar definitivamente el programa, sino con la necesidad de compatibilizar sus actividades profesionales. Por ese motivo, la producción necesita encontrar una figura que pueda cubrir su lugar durante el período de ausencia.

Mauricio Asta ya había hecho un casting para Telefe

El posible reemplazo de Damián Betular no sería un desconocido para los responsables de Telefe. Según explicó Etchegoyen, Mauricio Asta ya había participado de un casting anterior cuando la producción buscaba una figura para ocupar el lugar de Donato De Santis.

En aquella oportunidad, la elegida fue Maru Botana, debido a que el canal tenía interés en incorporar a una mujer al jurado. Sin embargo, el desempeño de Asta durante la prueba habría generado comentarios positivos y su nombre quedó entre las alternativas consideradas.

"Me dicen desde el canal que les encantó el casting que hizo cuando se buscaba el reemplazo de Donato. Se inclinaron por Maru Botana porque querían una mujer, pero Mauricio les encantaba, a tal punto que lo ven muy parecido desde lo que da frente a cámara al mismísimo Betu", contó el periodista.

Además de su trayectoria gastronómica, el pastelero tiene experiencia como jurado de El Gran Premio de la Cocina, otro ciclo producido por la misma compañía.

Qué posibilidades tiene Mauricio Asta de sumarse al jurado de MasterChef Celebrity

Uno de los aspectos que jugarían a favor de Mauricio Asta es su desenvolvimiento frente a las cámaras. Etchegoyen destacó tanto sus conocimientos culinarios como su personalidad televisiva, dos características importantes para ocupar el lugar de Betular.

"Sabe mucho de cocina y sobre todo de pastelería, pero lo ven como un showman total", señaló el periodista al describir el perfil del candidato. Otro elemento que podría favorecer su incorporación es la supuesta falta de interés de Dolli Irigoyen en afrontar las extensas jornadas de grabación del reality.

Mientras Telefe define cómo quedará conformado el jurado durante la ausencia de Betular, Mauricio Asta aparece como el principal candidato para sumarse a la competencia gastronómica y aportar su experiencia en pastelería y entretenimiento.