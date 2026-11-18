La bailarina e influencer Florencia Vigna anunció, a través de sus redes, que se fue de Argentina para comenzar una nueva etapa profesional. Asimismo, señaló que viajó para participar de un reality vinculado al deporte, en el que competirán atletas de alto rendimiento.

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Antes de viajar, compartió en sus redes sociales un emotivo video desde el aeropuerto de Ezeiza, donde se despidió de su familia, especialmente de su papá: “Otra vez me toca irme. Sé que tengo que estar feliz, pero como me cuestan las despedidas”. Asimismo, lanzó una reflexión sobre los sacrificios que implica ir detrás de sus sueños: “No soy para nada congruente; quiero sueños grandes, pero me duele mucho todos los sacrificios que hay que hacer para lograrlos”.

Luego, en otra publicación, brindó más detalles sobre esta nueva etapa profesional: “Siempre soñé con ser una artista internacional y, si bien me crucé muchos obstáculos en el camino, hoy entiendo que las oportunidades llegan cuando estás preparada para sostenerlas; cuando defendés tu sueño con disciplina, trabajo y el corazón en la mano”.

El nuevo cambio de look de Flor Vigna

Flor Vigna sorprendió con un cambio de look antes de viajar a Estados Unidos para emprender su primer proyecto laboral en ese país. La cantante y bailarina compartió en sus redes sociales un video en el que mostró el antes y después de su transformación en la peluquería.

En ese marco, dejó atrás el pelo corto que venía luciendo, mantuvo su característico tono rojizo y sumó extensiones que llevaron su pelo por debajo de los hombros: “Cambio de look para mi primer proyecto en Estados Unidos. Una oportunidad muy muy grande en mi carrera”.

Asimismo, agradeció a los profesionales que estuvieron a cargo de su transformación y destacó su trabajo en el cuidado del cabello. El nuevo proyecto llega después de su participación en La casa de los famosos, el reality mexicano, y representa una nueva experiencia internacional para la artista.