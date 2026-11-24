Una reconocida figura de Telefe sorprendió al revelar en vivo una historia inédita de amor de su hija con un futbolista famoso.

La cocinera Maru Botana sorprendió al revelar durante un programa en vivo de MasterChef Celebrity (Telefe) una historia inédita de su hija Sofía Solá con un futbolista del equipo de Boca que intentó conquistarla. La anécdota surgió durante una charla con el exarquero Pablo Migliore.

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Sofía Solá y Maru Botana en Instagram.

Todo comenzó cuando Migliore se ofreció a hacer de intermediario para que una de las integrantes del grupo musical Chapeaux pudiera conocer a un futbolista: “Estamos tranquilas, estamos enfocadas”. Entonces Maru recordó la experiencia de su hija y lanzó: “Buen consejo. ¿Sabés qué? A la mía le pasó eso. Los futbolistas son bravos”. Luego agregó: “Hasta le invitaron la cancha de Boca”.

La revelación generó intriga y Migliore quiso saber si Sofía había aceptado la invitación. Sin revelar quién era el jugador ni dar detalles sobre cuándo ocurrió el acercamiento, Botana confirmó: “Y fue”. Sin embargo, no contó cómo continuó la historia ni si hubo un vínculo posterior.

Sofía Solá envuelta en rumores de un supuesto romance con Franco Colapinto

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, habló sobre los rumores de romance con Franco Colapinto y reconoció que el piloto de Fórmula 1 le parece lindo. En una entrevista con Puro Show (El Trece), la modelo respondió a las versiones que comenzaron a circular después de que ambos intercambiaran interacciones en Instagram. Sin embargo, aclaró que no lo conoce personalmente y evitó confirmar cualquier vínculo.

También se refirió a la situación sentimental del piloto y expresó: “Pero él está de novio, para mí...”. Cuando el cronista le señaló que estaría separado, contestó: “Bueno, no sé. No sé. Es que es muy top. Me divierte, la verdad, pero como me divertiría estar con Franco, me divertiría estar con cualquier hombre famoso”. Sofía también habló de su presente amoroso y confirmó que está soltera: “No se consigue buen material acá. No hay buen casting”.