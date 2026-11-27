Durante una entrevista con Infobae, Nazareno Casero reflexionó sobre el amor y contó detalles de su última separación, luego de siete años de relación con Carolina: “He estado mucho en pareja, de los últimos 20 años 15 habré estado en pareja, porque se dio así”. Asimismo, el actor explicó que la distancia y los viajes constantes terminaron dificultando el vínculo.

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Casero contó que eligió terminar la relación antes de que el desgaste afectara el cariño que todavía se tenían: “Sufrí por amor pero no por desamor. A veces uno sufre en el amor porque las cosas no se pueden dar de la manera que uno quiere. Prefiero cortar con amor y que no haya bronca. Dolor va a haber, pero bueno…”. También explicó que no quería llegar a un punto en el que ambos dejaran de quererse: “No sé si está bueno llegar a ese momento en el que decís: ‘Che, no te quiero más’ y que la otra persona te responda: ‘Yo tampoco’”.

En cuanto a su presente sentimental, el actor reconoció que está solo y que no busca una pareja. Entre las actitudes que no tolera mencionó los celos desmedidos, la revisión de celulares y la manipulación afectiva. Hoy, aseguró, busca una relación en la que pueda divertirse, admirar a la otra persona y compartir proyectos sin dejar de crecer: “Otra cosa que no quiero son los celos enfermizos, yo tampoco quiero ser esa persona. Con el paso de los años hoy soy una mantequita en ese sentido, un bombón”.

Los chiste de Nazareno Casero a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Nazareno Casero protagonizó varios intercambios con Wanda Nara durante las emisiones de MasterChef Celebrity (Telefe). El actor aprovechó distintas situaciones en las cocinas para hacerle comentarios y piropearla, lo que generó bromas entre sus compañeros.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Casero le regaló una flor a la conductora. Grego Rossello reaccionó con celos en tono de broma y lo llamó traidor, mientras Wanda se sumaba al juego y comentaba la complicidad que se había generado entre ambos.