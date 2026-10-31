Figura de Telefe reveló el calvario que está viviendo: “Tengo custodia policial”

Sofía “La Reini” Gonet, una de las figuras que Telefe sumó a su pantalla en el último tiempo, habló por primera vez tras una noticia que la tomó por sorpresa. Claudio Hernán Di Carlo, conocido en redes como Hernán Bloquero y señalado como el hombre que la acosó a ella y a su expareja, Homero Pettinato, recuperó la libertad en las últimas horas.

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Consultada por un cronista de Desayuno Americano (América), la influencer se mostró serena frente a la situación. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para poner sobre la mesa un tema que, según su mirada, explica buena parte de lo ocurrido.

Sofi Gonet contó el miedo que siente por la salida de su acosador.

Una noticia que llegó por redes

Lejos de recibir una notificación oficial, La Reini se enteró de la liberación de la manera menos pensada. “Me enteré por Instagram porque una chica me mandó fotos de que andaba en Junín y ya volvió a subir historias, no mías, ahora está solamente con Néstor en Bloque”, relató.

Además, aclaró que hasta el momento no recibió ningún mensaje por parte de Di Carlo. Para ella, la prioridad es otra: “Yo creo que lo importante acá es obviamente que la policía se encargue de mantenernos seguros a los dos y obviamente que no vuelva a suceder el episodio de lo que pasó en OLGA”.

El foco en la salud mental

En lugar de apuntar contra la Justicia, Sofía eligió un camino distinto y pidió que el agresor reciba asistencia psicológica y psiquiátrica de forma regular. “Espero que esté bajo tratamiento porque es una persona que tiene que estar medicada, porque creo que no está en este plano directamente”, sostuvo.

La influencer fue todavía más allá y planteó una crítica de fondo. “Para mí todo es un reflejo de la poca bola que se le da a la salud mental en este país”, disparó, y agregó que debería haber otro tipo de leyes y que este es, a su entender, un caso claro de salud mental.

La custodia que la acompaña

Cuando le preguntaron cómo se encuentra hoy, La Reini dio detalles del operativo de seguridad que la rodea. “Yo estoy tranquila, tengo el botón antipánico, tengo custodia policial constantemente en toda mi cuadra, o sea, estoy bien. Me siento tranquila porque tengo mucha custodia encima”, contó.

Sobre el final, dejó en claro cuál sería el mejor desenlace posible. “Ojalá que todos estén bien, que a Homero no le pase nada, que la policía le dé bola, que tome todas las medidas necesarias en lo posible sabiendo ahora que está libre, y él que reciba tratamiento, eso me parece lo más lógico”, expresó.

Con el botón antipánico a mano y una cuadra que por estos días parece la más vigilada de la ciudad, La Reini asegura que duerme tranquila. Y, fiel a su estilo, ya volvió a lo suyo: las redes, la pantalla y las ganas de dar que hablar por motivos mucho más divertidos.