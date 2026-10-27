Una figura de Telefe destrozó a Javier Milei en vivo: “Falta de respeto a la humanidad”

Una reconocida figura de Telefe apuntó contra Javier Milei durante una charla sobre la crítica situación que atraviesa el sistema de discapacidad en Argentina.

Durante una emisión de Con Carmen (El Nueve), el actor y director argentino Gustavo Garzón cuestionó la gestión de Javier Milei por la situación que atraviesa el sistema de discapacidad en el país. En diálogo con el ciclo, se refirió al impacto de las dificultades económicas en los prestadores que acompañan a las personas con discapacidad.

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Garzón es padre de Juan y Mariano, sus hijos mellizos nacidos en 1989, que tienen síndrome de Down. Al ser consultado sobre cómo atraviesan este contexto, el actor remarcó las dificultades que enfrentan los profesionales que los acompañan: “Complicó todo porque todos los prestadores que ellos tanto necesitan tienen los sueldos congelados, lo que ganan no les alcanza para vivir, igual siguen por vocación pero la verdad que es una falta de respeto”.

Luego, Garzón destacó el compromiso de quienes trabajan en el área de discapacidad y cuestionó al Presidente: “Toda la gente que trabaja en discapacidad, que no solo necesita sino que entrega su vida y su amor por la tarea, son muy comprometidos con ellos. Ellos trabajan con la misma gente hace 30 años. Este presidente es una falta de respeto a la humanidad permanente, pero bueno”.

La Cámara de Diputados debatió una iniciativa vinculada a la Discapacidad

La Cámara de Diputados de la Nación llevó adelante una extensa sesión entre el miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre, en la que se debatieron distintos proyectos de relevancia política y social. Entre los temas tratados se destacó la iniciativa vinculada con las personas con discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.

El proyecto contempla medidas relacionadas con la actualización de las prestaciones, el mantenimiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la regularización de deudas con prestadores y la compatibilidad entre determinadas pensiones no contributivas y el empleo registrado.