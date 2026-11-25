Una figura de América vivió un fin de semana de mucho susto y lo contó al aire. Fue víctima de tres intentos de estafa telefónica en pocos días, y el primero lo agarró de madrugada, con la guardia baja. Su relato sirve de advertencia para quienes reciben llamadas de este tipo.

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Quién es y qué le pasó

Se trata de Pablo "Chato" Prada, productor y gerente artístico de América TV. En Desayuno Americano, el programa de Pamela David, contó cómo fueron los engaños que sufrió en apenas tres días.

Chato Prada contó los intentos de estafa que sufrió.

La llamada de las 6 de la mañana

"El sábado, a las 6 de la mañana, me suena el teléfono. Cuando atiendo, me habla como Julián, mi hijo mayor. Me dice que le robaron, que entraron a la casa y no sé qué más", relató. Cortó y llamó a su hijo, pero no le atendía.

Ante la preocupación, intentó comunicarse con la pareja de su hijo, pero tampoco la encontró. "Yo empecé a caminar por las paredes, imaginate, hasta que por fin me llama Julián, hablamos y me di cuenta que era todo mentira", contó. Explicó que la hora influyó: "Por la hora, me agarraron con la guardia baja".

Dos intentos más

El episodio no fue el único. El domingo recibió otra comunicación similar y, al día siguiente, lo contactaron con una modalidad diferente: se hicieron pasar por una conocida empresa de correo. Prada contó que, ya avivado, empezó a gastar a los delincuentes. "Cuando el tipo se da cuenta de que lo estoy boludeando, me empieza a insultar de una manera muy violenta", relató.

Los delincuentes no lograron su objetivo: ninguno de los tres contactos terminó en pérdidas de dinero ni en la entrega de datos. El productor dijo que suele estar atento a este tipo de engaños, aunque la primera llamada lo encontró medio dormido.

Su caso muestra una modalidad que usa la preocupación por los familiares para que las víctimas reaccionen sin verificar. La clave, como hizo él, es cortar y llamar directamente a la persona antes de hacer cualquier otra cosa.