Figura de América anunció el cierre de su empresa con un fuerte mensaje: "Se hace imposible seguir"

El emprendedor, que saltó a la fama en la edición 2015 de Gran Hermano por América, Brian Lanzalotta, utilizó sus redes sociales para anunciar el cierre de Bien Limpio, la fábrica que había levantado con enorme esfuerzo junto a su familia en La Matanza. El mensaje llegó exactamente un mes después de haber denunciado públicamente que había sido víctima de una maniobra fraudulenta que le costó 17 millones de pesos.

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Cómo fue la estafa que lo dejó en la ruina

Todo comenzó cuando Brian recibió un pedido importante de un supuesto comprador desconocido. Motivado por la posibilidad de un ingreso fuerte, tomó préstamos para cumplir en tiempo y forma, y junto a su hermano logró llenar un camión con mercadería. El día pactado para la entrega, el cliente le envió un comprobante de transferencia que resultó falso, y cuando el dinero no impactaba en la cuenta, le aseguró que era por ser fin de semana y que debía esperar al lunes. La transferencia nunca llegó.

Brian Lanzelotta anunció el cierre de su fábrica.

"Se hace imposible seguir adelante"

Con la Justicia investigando el hecho pero sin resolución a la vista, y las deudas acumulándose, Lanzelotta grabó un video donde explicó su situación: "Después de un mes de la estafa que sufrimos en Bien Limpio, hoy me toca hacer este video y contarles que después de intentarlo, de pensarlo, de analizarlo de muchas formas, se hace imposible seguir adelante con la fábrica".

Pone la fábrica en venta para saldar deudas

El ex participante confirmó que la única salida que encontró es vender el emprendimiento: "Quedé con una deuda muy grande y me toca vender la fábrica para poder saldar las deudas". Para los interesados, detalló que la estructura ya está armada: "La fábrica está en funcionamiento, tiene una cartera de clientes activa, hace un año que ya tiene una estructura". Además, ofreció acompañar la transición con asesoramiento sobre proveedores, insumos y redes sociales, aunque aclaró que solo atenderá propuestas serias.

Un cierre con mucha tristeza

Visiblemente afectado, Brian reflexionó sobre todo lo que sacrificó para sostener el proyecto: "Dejé hasta la música, dejé todo, dejé mi vida realmente para poder hacer esto y no se dio, así que con mucha tristeza me toca hoy vender". Cerró el video agradeciendo a quienes lo acompañaron durante este último tiempo tan difícil.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo entre sus seguidores, que lo conocieron dentro de la casa más famosa del país y hoy lo acompañan en uno de los momentos más duros de su vida como emprendedor.