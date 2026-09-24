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Fernanda Iglesias confirmó que Diego Latorre le fue de nuevo infiel a Yanina Latorre con alguien muy cercano: "No le hace asco a nada"

En el debut de su programa, Fernanda Iglesias le dio crédito a los dichos de Mauro Icardi y fue más allá: contó quién le escribió para confesar un vínculo de años con el exfutbolista.

24 de septiembre, 2026 | 19.39
Fernanda Iglesias confirmó que Diego Latorre fue de nuevo infiel.

Fernanda Iglesias no se guardó nada en el estreno de su nuevo programa en el streaming Somos Love. La periodista eligió abrir la emisión con uno de los temas que más ruido generan en el mundo del espectáculo: la supuesta infidelidad de Diego Latorre a Yanina Latorre. Además, aportó datos propios que, según ella, respaldan esa versión.

El disparador: los dichos de Mauro Icardi

La polémica tomó nuevo impulso después de que Mauro Icardi hiciera referencia públicamente a una supuesta amante que el exfutbolista y periodista deportivo tendría en Miami. Lejos de descartar la versión, Iglesias le dio crédito desde el arranque. "Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami", lanzó.

Diego Latorre habría sido de nuevo infiel.

Sin embargo, la conductora no se quedó en el episodio de Estados Unidos, fue más atrás en el tiempo para describir lo que, a su entender, sería un patrón de conducta.

Un antecedente dentro de la casa

Según relató, uno de los episodios habría ocurrido dentro del hogar de la pareja. "Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar", afirmó. No precisó fechas ni dio detalles sobre la identidad de la trabajadora.

Iglesias también aseguró que el comportamiento del exjugador sería conocido en su ámbito laboral. "Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo", disparó. Luego completó con una frase igual de filosa: "Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito".

El mensaje que subió la temperatura

El dato más fuerte, de todos modos, llegó sobre el final de su intervención. La periodista reveló que recibió un mensaje de una mujer vinculada al entorno escolar de la familia. Según sus palabras, se trataría de alguien a quien Yanina conocería personalmente.

"Me escribió una señora que era mami del colegio, que Yanina la conoce, que tuvo una relación de 4 años con Diego Latorre", contó Iglesias. No reveló el nombre de la mujer ni mostró pruebas del supuesto vínculo.

Un escándalo que suma capítulos

No es la primera vez que Iglesias apunta contra Yanina Latorre. Esta vez, además, lo hizo en el debut de su propio ciclo, sus declaraciones se suman a las versiones que ya circulaban tras los dichos de Icardi y vuelven a poner a la pareja en el centro de la escena.

Por el momento, no trascendió una respuesta de Diego ni de Yanina Latorre a estas nuevas acusaciones. Las afirmaciones de la conductora encendieron una polémica que, todo indica, seguirá dando que hablar en los próximos días.

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