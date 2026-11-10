Feinmann reveló la verdad del escandalo entre Milei y Villarruel en la misa del Papa León XIV: “Si es así”

Eduardo Feinmann se refirió a la tensa relación de Victoria Villarruel y Javier Milei tras la ausencia de la vicepresidenta en la misa del papa León XIV.

Victoria Villarruel estuvo ausente en la misa del Papa en el Monumento de los Españoles y justificó su falta en redes sociales asegurando que "nunca recibieron el código QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad”. A raíz de este hecho, Eduardo Feinmann se refirió al nuevo episodio que atraviesa la tensa relación de la vicepresidenta con Javier Milei.

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En ese marco, durante una transmisión de A24, el periodista y abogado señaló: “La historia es saber si Villarruel dice la verdad, si es así, es un escándalo, consultamos y a ella le mandaron el día 7 de noviembre la invitación y el código QR para la Santa Misa del Papa León XIV. El mail asociado es el de su secretaria privada en el Senado”.

Incluso, los voceros del Gobierno y de la Casa Rosada desmintieron a la vicepresidenta, afirmando con documentación que la invitación formal le llegó el 4 de noviembre. Este nuevo capítulo en la relación del mandatario con Villarruel reaviva la interna marcada por gestos de protocolo, ausencias polémicas y cruces públicos.

El papa León XIV llegó a Córdoba en la tercera jornada de su visita a la Argentina

El papa León XIV llegó este martes 10 de noviembre a la provincia de Córdoba, en la tercera jornada de su visita a la Argentina. El avión papal aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, luego de partir desde Aeroparque Jorge Newbery.

Cientos de fieles se congregaron en el predio de la Escuela de Aviación Militar, conocido como FAdeA, para participar de la celebración religiosa que encabezó el Pontífice. Durante la mañana, León XIV presidió una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. La jornada contó con la participación de artistas y grupos musicales que acompañaron la previa de la ceremonia.