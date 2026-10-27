Feinmann le soltó la mano a Milei en vivo por sus dichos contra los periodistas: "Amenaza la libertad de prensa"

Javier Milei generó un enorme repudio este último viernes 23 de octubre por la noche, cuando en el marco de un discurso en la Fundación Faro llamó a "quemar en la hoguera" a los "hijos de puta en Argentina", luego de haber mencionado a varios periodistas (con nombre y apellido) que lo habían señalado por su rol en el caso Libra.

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Fueron muchos los trabajadores de prensa quienes reprocharon la actitud del presidente y hasta Amnistía Internacional anunció que llevará al jefe de Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas por esto. Dentro del primer grupo mencionado está Eduardo Feinmann, quien durante el pase con Pablo Rossi por A24 le hizo una contundente advertencia.

Javier Milei en la Fundación Faro.

¿Qué dijo Eduardo Feinmann sobre Javier Milei?

"El presidente Milei tiene que entender que un periodista puede equivocarse, puede ser criticado por el mismo presidente, puede ser desmentido y hasta llevado a la Justicia si cometió un delito. Pero señalarlo por su nombre apellido y decir que que se tiene que quemar en la hoguera, me parece que no es una respuesta para un presidente, porque termina siendo una advertencia del poder", expresó primeramente al respecto.

Sobre eso, ahondó: "El poder que tiene el presidente de la República Argentina es omnímodo frente al resto de los mortales que somos ciudadanos comunes. Algunos con más poder, otros con menos poder. Cuando el poder amenaza la libertad de prensa, en definitiva, deja de ser un problema de los periodistas y pasa a ser un problema de toda la sociedad. Y si no, buscan en la Constitución Nacional, porque sin periodistas que pueden investigar; preguntar y publicar, los ciudadanos quedan a oscuras ante un poder que queda sin control".

"¿El presidente puede discutir con la prensa? Sí claro, obviamente. Lo que yo creo que no puede hacer el presidente, y se lo digo con mucho respeto, es convertir el desacuerdo en intimidación. Eso me parece que es un límite que cualquier presidente cruza. La democracia no se defiende mandando a quemar en la hoguera a los periodistas o a quien incomode a un presidente. Me parece que se defiende garantizando que puedan hablar, incluso, cuando lo que dicen molesta", concluyó.